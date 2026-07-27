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Summerville West HamGetty Images
محمود خالد

رفض التصرف مثل زميله .. "لحظة وفاء" وراء تفضيل سامرفيل للهلال على عملاق إنجلترا!

الهلال
وست هام
كريسينسيو سامرفيل
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
روما

كواليس جديدة وراء صفقة الجناح الهولندي..

لا تزال صفقة انتقال الدولي الهولندي كريسنسيو سامرفيل، إلى نادي الهلال، تشهد الكثير من الكواليس، حول الجناح الذي يبلغ 24 عامًا، والذي أظهر تألقًا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميًا مع سامرفيل، ليصبح أولى الصفقات الأجنبية في قلعة الزعيم، خلال موسم الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد لمدة أربعة مواسم، حتى صيف 2030، فيما قدرت قيمة الصفقة بنحو 68 مليون جنيه استرليني.

  • فضل الهلال على توتنهام احترامًا لوست هام!

    وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، عن أسباب موافقة كريسنسيو سامرفيل، على عرض الهلال، رغم أنه كان محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها روما ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، وكذلك توتنهام الذي تعاقد مؤخرًا مع زميله في وست هام، ماتيوس فيرنانديز، مقابل 85 مليون استرليني.

    ورغم هبوط وست هام إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، إلا أن سامرفيل رفض بلطف لمنافسي فريقه، وخاصة توتنهام؛ حيث اختار عدم مرافقة فيرنانديز في تلك الرحلة القصيرة عبر لندن، احترامًا لناديه الإنجليزي.

    وكان اللاعب الهولندي، الذي انضم إلى وست هام في أغسطس 2024، قادمًا من ليدز يونايتد، مقابل 25 مليون جنيه استرليني، قد تلقى عروضًا كثيرة من أندية أوروبية، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه فضل البقاء مع وست هام، من أجل القتال على البقاء في البريمييرليج، في لقطة وفاء لناديه وست هام، على غرار القائد جارود بوين.

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  • أسباب فشل انتقاله لروما ويونايتد

    وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن سامرفيل كان الخيار المفضل له في البداية، هو الانتقال إلى مانشستر يونايتد، إلا أن رحيله إلى أولد ترافورد كان مشروطًا ببيع ماركوس راشفورد، فيما لم يتم تفعيل أي نادٍ محتمل بند فسخ عقد الدولي الإنجليزي، الذي يبلغ 40 مليون جنيه استرليني، قبل انتهاء مدته، ما دفع ممثلي الجناح الهولندي للبحث عن خيارات أخرى.

    ويزعم بأن نادي روما، قدم عرضًا قيمته 39 مليون جنيه استرليني، من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي، قبل أن يتدخل الهلال بقوة ليحسم الصفقة.

  • RaphinhaGetty Images

    الهلال رفض ابتزاز برشلونة

    وعلى الطرف الآخر، أفاد الإعلامي محمد البكيري، بأن سامرفيل لم يكن أيضًا، الخيار الأول لنادي الهلال، والذي كان يرغب في ضم الجناح البرازيلي رافينيا من برشلونة، إلا أن مغالاة إدارة البلوجرانا، في رفع قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو، تم اعتباره بأنه نوع من "الابتزاز" المالي الذي لا يتناسب مع القيمة الفنية المطلوبة.

    وأضاف البكيري أن الإنجليزي ماسون جرينوود كان أيضًا ضمن الخيارات المرشحة للهلال، قبل انتقاله إلى فنربخشة، فيما تلقى الهلال "نصيحة رياضية" من شخص موثوق، بالدخول في صفقة سامرفيل، والذي كان قريبًا من روما، إلا أن عرض الزعيم "الضخم" دفع إدارة وست هام، للموافقة على الفور، ولم تستغرق الإجراءات النهائية والتواقيع الأولية، أكثر من ساعة زمنية واحدة.

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  • Simone Inzaghi Al HilalGOAL

    خيارات عديدة لإنزاجي

    وما يميز كريسنسيو سامرفيل، صاحب الـ24 عامًا، أنه يجيد اللعب في العديد من المراكز، سواءً في الجناحين الأيمن والأيسر، أو كرأس حربة، أو صانع ألعاب خلف المهاجم، وكذلك لاعب وسط أيسر، فيما تمكن من إحراز 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع وست هام، خلال الموسم الماضي "2025-2026".

    هذا الأداء المتميز، دفع المدير الفني رونالد كومان، لاستدعاء جناح وست هام، للانضمام "مؤخرًا" إلى قائمة منتخب هولندا الأول، حيث انضم لأول مرة، في كأس العالم 2026، إلا أنه أظهر تميزًا في المركز الجناح الأيمن، وكان ضمن أبرز الوجوه التي خطفت الأنظار في مونديال أمريكا الشمالية، بإحرازه هدفًا ضد اليابان، في أولى مبارياته الرسمية، وآخر أمام السويد، فضلًا عن تمريرتين حاسمتين، ضد السويد والمغرب، قبل أن يغادر مع "الطواحين" من دور الـ32، بالخسارة أمام أسود الأطلس بركلات الترجيح.

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    هل بالغ الهلال في "قيمة" سامرفيل؟

    وبالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، فقد وجه الناقد عبد العزيز المريسل، رسالة انتقاد لإدارة الهلال، بشأن قيمة المبلغ المقدم إلى وست هام، من أجل حسم صفقة كريسنسيو سامرفيل، والذي انضم لمنتخب هولندا بديلًا للمصاب جيريمي فريمبونج.

    وقال المريسل، في رسالته عبر منصة (إكس)، "وست هام متورط ماديًا بشكل غير طبيعي؛ فخسائره قبل الضرائب بلغت 104.2 مليون جنيه استرليني في موسم 2024-2025 (أكبر خسارة في تاريخه الحديث)، مقارنة بربح 57 مليون في الموسم السابق. الإيرادات انخفضت إلى حوالي 226-228 مليون جنيه، وعليه ديون نقليات غير مدفوعة، تصل إلى 196 مليون جنيه (حوالي 110 مليون مستحقة خلال عام).

    وعليه قروض خارجية بـ124 مليون جنيه من حقوق النشر والتمويل الإعلامي (89 مليون مسحوبة)، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية من باركليز (40 مليون)، وإجمالي التسهيلات الائتمانية حوالي 164 مليون، وصافي الأصول سلبي (عجز حوالي 216 مليون جنيه)، ونسبة الدين مرتفعة جدًا (أكثر من 170% في بعض التقارير).

    صحيح النادي ليس "مفلسًا" تمامًا بفضل ملاك أغنياء (David Sullivan وDaniel Kretinsky)، لكنه في وضع صعب، يتطلب تدابير عاجلة، مثل بيع اللاعبين أو تمويل إضافي، فالوضع أسوأ مما كان عليه قبل بضع سنوات، بسبب الإنفاق الكبير على الصفقات دون نتائج رياضية جيدة.

    لذا، فبعض الحلول يجب أن تكون ببيع عقود بعض اللاعبين. إذن، فنادي محدود ويريد أن يبيع، أليس مفترضًا أن تحصل على اللاعب الذي تريده بمبلغ أقل من 65 مليون يورو + 13 مليون يورو إضافات".