كريستيان روميرو يغادر الملعب باكياً بعد اصطدام عنيف مع أنتونين كينسكي، في الوقت الذي خسر فيه توتنهام أمام سندرلاند في أول مباراة تحت قيادة روبرتو دي زيربي

وقع الحادث بعد وقت قصير من تقدم سندرلاند بهدف سجله نوردي موكيلي بعد ارتداد الكرة. وفي محاولة يائسة لاستعادة كرة طائشة، بدا أن روميرو تعرض لدفعة من مهاجم «القطط السوداء» براين بروبي، مما تسبب في فقدان اللاعب الأرجنتيني التوازني واصطدامه بحارس مرماه أنتونين كينسكي.

وقد أدرك اللاعبون على أرض الملعب على الفور خطورة الإصابة. وشوهد لاعب وسط سندرلاند نوح ساديكي وهو يشير بيديه بشكل محموم إلى الطاقم الطبي لكي يهرع إلى الملعب، بينما ظل لاعبا توتنهام مستلقيين على الأرض. وساد الصمت على ملعب "ستاديوم أوف لايت" بينما كان المدربون يقدمون الإسعافات الأولية للاعبين لعدة دقائق، مع استعداد الحارس البديل براندون أوستن في البداية ليحل محل كينسكي الذي كان يعاني من صعوبات.



