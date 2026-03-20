كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو «في وفاق» مجدداً بعد مشادة في غرفة الملابس، حسبما صرح المدرب ماكس أليجري

في مؤتمره الصحفي الذي سبق المباراة، سارع أليجري إلى التخفيف من حدة الموقف، مؤكدًا أن المهاجمين قد تصالحا بعد الخلاف الحاد الذي دار بينهما.

وأوضح المدرب: "بعد الشجار، يعود الهدوء دائماً. هذه الأمور تحدث في كرة القدم... ماذا قلت لرافا لتهدئته عندما استبدلته في روما؟ 'لم يرك، وإلا لكان مرر لك الكرة.' في كرة القدم، لتمرير الكرة، عليك أن ترى اللاعب غير المراقب، وبوليسيتش لم يمرر له الكرة لأنه لم يره. لقد حدث هذا من قبل. الفرق في كرة القدم هو الاختيار في التمريرة الأخيرة."