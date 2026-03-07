Getty Images Sport
كريستيانو رونالدو يقدم تحديثًا عن حالته البدنية بعد مغادرته السعودية إلى مدريد للمساعدة في التعافي من الإصابة
سباق اللقب ذو الرهانات العالية يدخل مرحلة حاسمة
تأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب لتعزيز معنويات العملاق الذي يتخذ من الرياض مقراً له، خلال فترة حاسمة في سباق اللقب. يحتل النصر حالياً المركز الثاني، متأخراً بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الأهلي. والأهم من ذلك، أن النصر يتفوق على منافسيه بمباراة مؤجلة، مما يعني أن الفوز الليلة سيجعله يتصدر الصدارة. ومع ذلك، يجب عليه مواجهة هذا التحدي بدون قائده المتميز، الذي أجبرته إصابة عضلية مؤخراً على الانتقال مؤقتاً إلى أوروبا.
يبدو رونالدو في حالة معنوية جيدة، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أتعافى ومستعد لمشاهدة المباراة اليوم. هيا يا النصر!"
خورخي جيسوس يؤكد رحلته الطبية المتخصصة
أوضح جورج جيسوس، مدرب نادي النصر، سبب غياب رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، مؤكداً أن إصابة اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً كانت أكثر خطورة مما كان متوقعاً في البداية. وأوضح جيسوس للصحفيين: "في المباراة الأخيرة، غادر الملعب بسبب مشاكل عضلية. وبعد إجراء الفحوصات، اتضح أن الإصابة أكثر خطورة مما كان متوقعًا، وتحتاج إلى راحة وفترة نقاهة. سافر كريستيانو إلى إسبانيا... الإصابة تتطلب علاجًا في مدريد على يد الأخصائي الذي يعمل معه".
تزايد المخاوف بشأن لياقة النجم البرتغالي
هزت النادي نتائج الفحوصات الطبية التي كشفت عن تمزق كبير في الجزء الخلفي من فخذ رونالدو الأيمن. ولتسريع عودته إلى الملاعب، استخدم المهاجم المخضرم طائرته الخاصة للسفر إلى العاصمة الإسبانية هذا الأسبوع. من خلال الاستعانة بخبرة فريقه الطبي الشخصي في مدريد، يهدف رونالدو إلى تقصير فترة التعافي التي كان من المقرر في البداية أن تبعده عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، على الرغم من التحديات اللوجستية التي تفرضها التوترات الإقليمية الأخيرة.
قلق رونالدو بشأن كأس العالم
توقيت هذه الإصابة يمثل مشكلة كبيرة لكل من النادي والمنتخب الوطني. فترة التعافي التي تستغرق أربعة أسابيع على الأقل تضع مشاركة رونالدو في المباريات الودية الدولية المقبلة للبرتغال ضد المكسيك والولايات المتحدة في خطر كبير. بالنسبة لفريق روبرتو مارتينيز، تعد هذه المباريات استعدادات حيوية لكأسالعالم2026. على الصعيد المحلي، تعطلت وتيرة نادي النصر بالفعل بسبب تأجيل مباراة الدوري الآسيوي للأبطال ضد الوصل، مما ترك الفريق يواجه جدول مباريات صعبًا بدون مهاجمه الرئيسي.
