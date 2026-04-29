ورغم الأجواء المشحونة التي طغت على قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن للمحترفين، أظهر "الدون" ثباتاً انفعالياً داخل الملعب، قبل أن يوجه رسائل حاسمة للجميع بشأن مسار المنافسة والمشروع الرياضي السعودي.
كريستيانو رونالدو يفتح النار بعد كلاسيكو الأهلي: هذه ليست كرة قدم.. وسأتحدث في نهاية الموسم
انتصار مستحق يعزز الصدارة
نجح النصر في تأمين ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه المستحق على غريمه الأهلي بثنائية نظيفة. وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 76 برأسية متقنة بعد تفاهم كبير مع مواطنه جواو فيليكس، قبل أن يؤمن الفرنسي كينجسلي كومان الانتصار بهدف ثانٍ في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء.
هذا الفوز المهم رفع رصيد "العالمي" إلى 79 نقطة، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث، في خطوة تقربه أكثر من معانقة اللقب.
رونالدو ينفجر غضبًا
عقب اللقاء، فتح قائد النصر قلبه لقنوات "ثمانية"، معرباً عن استيائه من حالة التوتر المبالغ فيها. وقال رونالدو: "أعتقد أن هذا ليس جيداً للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حرباً، الجميع يريد الفوز لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".
وأبدى النجم البرتغالي امتعاضه من سلوكيات البعض، مضيفاً: "سأتحدث أكثر في نهاية الموسم، لأنني رأيت الكثير من الأمور السيئة؛ لاعبون يشتكون، منشورات على فيسبوك وإنستجرام، وحديث مستمر عن الحكام والمشروع. يجب أن نقدم قدوة ونراجع الأمور ونتحدث مع رابطة الدوري، لأنه بالنسبة لي، هذه ليست كرة قدم".
وفي لقطة مثيرة بالمنطقة المختلطة، رد رونالدو على الجماهير الأهلاوية التي تفاخرت أمامه بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، رافعاً يده بإشارة الرقم "5" تذكيراً بألقابه الخمسة في دوري أبطال أوروبا.
تجاوز الصعوبات واحتفال "العقال"
تطرق "صاروخ ماديرا" للجانب الفني للكلاسيكو، مؤكداً صعوبة المواجهة: "كانت مباراة صعبة جداً، كنا نعلم أننا سنواجه أحد أفضل فرق الدوري. في الشوط الأول كانت المواجهة متكافئة فنياً، لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل، صنعنا فرصاً أكثر وبالطبع استحققنا الفوز لأننا سجلنا هدفين".
وحول احتفاله الطريف بارتداء "العقال" والرقص أمام الجماهير، أوضح البرتغالي المخضرم: "إنهم يحبونني ولا مشكلة إطلاقاً، هم يشجعون فريقهم وأنا معتاد على هذا النوع من الأجواء، لعبت في أندية كبيرة مثل يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وهذا طبيعي بالنسبة لي، ما يهمني أن يكون الجمهور سعيداً".
- Getty Images Sport
ماذا بعد للنصر ورونالدو؟
بعد هذه الأمسية الحافلة، تتجه أنظار رونالدو ورفاقه نحو الأمتار الأخيرة والحاسمة من سباق دوري روشن. النصر الآن يقف على أرض صلبة في الصدارة، حيث يبتعد بفارق 8 نقاط كاملة عن غريمه وملاحقه المباشر "الهلال" الذي خاض مباراة أقل.
ومع تبقي 4 مباريات فقط لـ "العالمي" قبل إسدال الستار على الموسم، باتت مسألة معانقة اللقب تتطلب الحفاظ على الانضباط التكتيكي والهدوء الذهني الذي أظهره قائده. بالنسبة لرونالدو، فإن التحدي القادم يتمثل في قيادة سفينة الفريق بأمان لحصد النقاط المتبقية والوصول إلى منصات التتويج، تاركاً الحديث عن التقييم الشامل للموسم والمشروع الرياضي إلى ما بعد إطلاق صافرة النهاية ورفع الكأس.