كريستيانو رونالدو يستبعد الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يزعم أسطورة المنتخب الأمريكي أن "أعظم لاعب في التاريخ" البرتغالي "على بعد إصابة واحدة من الاعتزال"
واقع التقاعد بالنسبة للأيقونة البرتغالية
قدم أسطورة المنتخب الأمريكي لكرة القدم كيسي كيلر وجهة نظر واقعية بشأن مستقبل رونالدو، مشيرًا إلى أن مهاجم نادي النصر يقترب من نهاية مسيرته الكروية. وعلى الرغم من سعي رونالدو الدؤوب للحفاظ على لياقته البدنية، يعتقد كيلر أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا يمر حاليًا بمرحلة حساسة من مسيرته المهنية، حيث هامش الخطأ ضئيل للغاية.
وفي حديثه إلى Jackpot City Casino، قال كيلر: "أعتقد أنه بصراحة على بعد إصابة واحدة من الاعتزال. هل يريد تسجيل 1000 هدف؟ بالطبع يريد ذلك. لكنني لا أعرف ما إذا كان يريد الانضمام إلى دوري MLS في سن 41 أو 42، والسفر في جميع أنحاء البلاد، فقط من أجل ماذا؟"
رونالدو لا يحتاج إلى دوري MLS لينتقل إلى هوليوود
في حين توقع الكثيرون أن تكون فترة اللعب في لوس أنجلوس أو ميامي بمثابة نقطة انطلاق مثالية لمهنة ما بعد كرة القدم في صناعة السينما، يصر كيلر على أن رونالدو لا يحتاج إلى عقد كرة قدم ليدخل هوليوود. ويقول الحارس السابق إن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية يمثل بالفعل علامة تجارية عالمية كبيرة بما يكفي لتجاوز حدود الرياضة متى شاء.
"هل سيفكر كريستيانو رونالدو في مسيرة مهنية في هوليوود عندما يأتي إلى الولايات المتحدة هذا الصيف؟ لا أعتقد أن رونالدو قلق جدًا بشأن ذلك. لو كان ينوي القيام بذلك، لكان قد فعله بدلاً من الذهاب إلى السعودية... إنه كريستيانو رونالدو، إذا أراد الدخول إلى عالم السينما، فسوف يدخله."
آخر أخبار اللياقة البدنية وآمال كأس العالم
يواجه رونالدو حاليًا نفس النوع من الإصابات البدنية التي حذر منها كيلر، بعد أن تعرض مؤخرًا لتمزق في أوتار الركبة أثناء مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، لا يزال المهاجم متفائلًا بشأن تعافيه لخدمة ناديه ومنتخب بلاده مع اقتراب كأس العالم 2026.
وقد نشط اللاعب المخضرم على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار أنه يتحسن يومًا بعد يوم أثناء أداء تمارين إعادة التأهيل. كما سارع مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز إلى تهدئة المخاوف بشأن جاهزية قائده للبطولة المقبلة في أمريكا الشمالية، مؤكدًا أن المشكلة العضلية الحالية ليست سوى انتكاسة طفيفة في مسيرة فردية رائعة بخلاف ذلك.
الأفلام الوثائقية والحياة بعد كرة القدم
غالبًا ما تتحول المحادثات حول مستقبل رونالدو إلى الحديث عن حضوره الإعلامي الهائل وعلاقته بجورجينا رودريغيز. ويتوقع كيلر أن يظل المهاجم في دائرة الضوء، رغم أنه يجد صعوبة في تصور انتقال هذه الأيقونة الرياضية إلى مناصب إدارية تقليدية في عالم كرة القدم مثل نظرائه.
قال: "هل يمكن أن يصنع كريستيانو رونالدو فيلمًا وثائقيًا على نتفليكس مع جورجينا رودريغيز؟ بالتأكيد يمكنه فعل ذلك. من الواضح أنه سيكون لديه خيارات للقيام بأشياء مختلفة. إذا نظرت إلى شخصيات رونالدو وميسي، كان ميسي أكثر خلف الكواليس، بينما كان رونالدو في المقدمة والمركز.
"سأكون مهتمًا بمعرفة ما سيفعله باللغة البرتغالية، وباللغة الإنجليزية، وما هو الدور الذي سيتولاه. لأنه لا يبدو أيضًا أنه من النوع الذي يذهب للتسكع في مكان ما. ألا يبدو أنه من النوع الذي لا يزال يرغب في القيام بشيء ما؟ ما هو هذا الدور، عندما تكون بهذه الأهمية والضخامة، لا أراه مدرباً، ولا أراه مديراً عاماً أو مديراً رياضياً."