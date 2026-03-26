كريستيانو رونالدو يستبعد الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يزعم أسطورة المنتخب الأمريكي أن "أعظم لاعب في التاريخ" البرتغالي "على بعد إصابة واحدة من الاعتزال"

قدم أسطورة المنتخب الأمريكي لكرة القدم كيسي كيلر وجهة نظر واقعية بشأن مستقبل رونالدو، مشيرًا إلى أن مهاجم نادي النصر يقترب من نهاية مسيرته الكروية. وعلى الرغم من سعي رونالدو الدؤوب للحفاظ على لياقته البدنية، يعتقد كيلر أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا يمر حاليًا بمرحلة حساسة من مسيرته المهنية، حيث هامش الخطأ ضئيل للغاية.

وفي حديثه إلى Jackpot City Casino، قال كيلر: "أعتقد أنه بصراحة على بعد إصابة واحدة من الاعتزال. هل يريد تسجيل 1000 هدف؟ بالطبع يريد ذلك. لكنني لا أعرف ما إذا كان يريد الانضمام إلى دوري MLS في سن 41 أو 42، والسفر في جميع أنحاء البلاد، فقط من أجل ماذا؟"