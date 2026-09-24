كريستيانو رونالدو ضد ويلز | فرحة لم تكتمل وفرصة مخجلة تؤكد الحقيقة .. يوم الوداع أصبح قريبًا للغاية!

سجل رونالدو مشاركة جديدة مع منتخب بلاده للمرة الأولى منذ انتهاء منافسات كأس العالم 2026، بطموح جديد وهو مصالحة جماهير بلاده والظهور بشكل أفضل تحت قيادة جورج جيسوس، الذي صنع معه ثنائية مثالية في النصر السعودي الموسم الماضي.

إلا أن رياح كرة القدم لم تسر كما أرادت سفينة الدون، حيث ظهر بمستوى بدني ضعيف ولم يكن مؤثرًا على الإطلاق أو مصدر خطورة على مرمى منتخب ويلز، حتى أنه أهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية من بيدرو نيتو بينما كان يواجه الشباك بمفرده.

هذه الفرصة أظهرت غياب حساسية كرة القدم عن رونالدو، لأنها من الفرص التي لا يمكن أن يهدرها رونالدو على الإطلاق، لكنها كانت كفيلة بأن تظهر أن هذه الليلة لن تكون سعيدة على قائد البرتغال على الإطلاق.