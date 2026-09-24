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محمد سعيد

كريستيانو رونالدو ضد ويلز | فرحة لم تكتمل وفرصة مخجلة تؤكد الحقيقة .. يوم الوداع أصبح قريبًا للغاية!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
البرتغال ضد ويلز
البرتغال
ويلز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
جورج جيسوس

ليلة أخرى حزينة في مسيرة "الدون"

"سيأتي ذلك اليوم الذي تخشاه ونخشاه، سترحل وتعتزل، ستترك كرة القدم وينطفئ ذلك النور المشع، وستطوى الصفحة الأكثر شموخا لعشاق كرة القدم"، بهذه الكلمات نطق المعلق عامر الخوذيري أثناء خروج كريستيانو رونالدو من الملعب، معبرًا عما يجيش في صدر الملايين من عشاق "الدون" بينما يعيش أشهره الأخيرة في عالم كرة القدم.

كان ذلك في الدقيقة 67 من مباراة البرتغال وويلز في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث فضل جورج جيسوس المدير الفني للبحارة الاستغناء عن القائد، بعدما ظهر بمستوى متواضع خلال المباراة التي حسمها بفوز عصيب على ملعب خوسيه ألفالادي، بهدف دون رد سجله جواو فيليكس.



  • ظهور باهت للدون مع البرتغال

    سجل رونالدو مشاركة جديدة مع منتخب بلاده للمرة الأولى منذ انتهاء منافسات كأس العالم 2026، بطموح جديد وهو مصالحة جماهير بلاده والظهور بشكل أفضل تحت قيادة جورج جيسوس، الذي صنع معه ثنائية مثالية في النصر السعودي الموسم الماضي.

    إلا أن رياح كرة القدم لم تسر كما أرادت سفينة الدون، حيث ظهر بمستوى بدني ضعيف ولم يكن مؤثرًا على الإطلاق أو مصدر خطورة على مرمى منتخب ويلز، حتى أنه أهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية من بيدرو نيتو بينما كان يواجه الشباك بمفرده.

    هذه الفرصة أظهرت غياب حساسية كرة القدم عن رونالدو، لأنها من الفرص التي لا يمكن أن يهدرها رونالدو على الإطلاق، لكنها كانت كفيلة بأن تظهر أن هذه الليلة لن تكون سعيدة على قائد البرتغال على الإطلاق.

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    جيسوس أدرك الحقيقة سريعًا

    بالفعل كان جيسوس أكثر دراية بالوضع، فبعد الفرصة المحققة التي أهدرها الدون في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، كان من الممكن أن يحصل رونالدو على هدية تحسن من صورته أمام الجماهير، لكن القدر عانده مرة أخرى.

    ففي الدقيقة 56 تلقى الدون تمريرة بينية رائعة من برونو فيرنانديش أمام وضعته في وضع انفراد تام بالحارس الويلزي داني ورد، وبالفعل تعامل معها الدون بنجاح وأسكنها الشباك، إلا أن تقنية الفيديو المساعد VAR، تدخلت على الفور وأكدت عدم شرعية الهدف بداعي التسلل.

    هنا كان جيسوس في الموعد ورأى أن استبعاد رونالدو في هذه الحالة هو أفضل خيار له وللفريق بشكل عام، وقرر استبداله لحساب جونتشالو راموس، من أجل تدعيم خط الوسط وتأمين هدف الفوز.

  • البرتغال لا تنكر الجميل أبدًا

    أي مهاجم في العالم يهدر فرصة هدف محقق أمام المرمى ويقدم أداءً باهتًا مثلما قدمه رونالدو، من الطبيعي أن يقابل صافرت استهجان من الجماهير أثناء استبداله، لكن هذا الأمر لم يكن ليحدث أثناء خروج كريستيانو لسببين، أولهما أنه القائد والهداف التاريخي والثاني أن جمهور البرتغال يحفظ هيبة أسطورته ويقدره بحق.

    انفجر ملعب خوسيه ألفالادي بالتصفيق ووقف جميع الحضور من أجل تحية رونالدو ومنحوا له الدعم والتكريم الذي يستحقه نجمًا اقترب من خط النهاية في مسيرة تاريخية.

    وحتى بعد نهاية المباراة بانتصار عصيب على ويلز، نال رونالدو تحية أخرى من الجماهير رغم أن الابتسامة غادرت وجهه على الإطلاق، لكنه وقف مع زملاءه وتذكر دوره المهم كقائد للفريق.

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  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    حلم الألف هدف لا يزال قائمًا.. ولكن

    صحيح أن رونالدو فشل اليوم في هز شباك ويلز لكن مشاركته وثقة جورج جيسوس، تؤكد أنه سيظل عنصرًا مهمًا في منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة وسيحصل على أكثر من فرصة لتسجيل أهداف دولية وزيادة غلته من الأهداف للاقتراب أكثر وأكثر نحو الهدف رقم ألف.

    رونالدو توقف عند 146 هدفًا دوليًا، وعليه أن يبذل الكثير من المجهود لأن المباريات المقبلة لن تكون أمام منتخبات ضعيفة بل سيواجه دفاعات صلبة وحراس على أعلى مستوى مثل النرويج والدنمارك، إذا أراد أن يهز الشباك ويقود البرتغال إلى مجد جديد بالحفاظ على لقب دوري الأمم.


دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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