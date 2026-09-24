كريستيانو رونالدو ضد ويلز | فرحة لم تكتمل وفرصة مخجلة تؤكد الحقيقة .. يوم الوداع أصبح قريبًا للغاية!

"سيأتي ذلك اليوم الذي تخشاه ونخشاه، سترحل وتعتزل، ستترك كرة القدم وينطفئ ذلك النور المشع، وستطوى الصفحة الأكثر شموخا لعشاق كرة القدم"، بهذه الكلمات نطق المعلق عامر الخوذيري أثناء خروج كريستيانو رونالدو من الملعب، معبرًا عما يجيش في صدر الملايين من عشاق "الدون" بينما يعيش أشهره الأخيرة في عالم كرة القدم.
كان ذلك في الدقيقة 67 من مباراة البرتغال وويلز في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث فضل جورج جيسوس المدير الفني للبحارة الاستغناء عن القائد، بعدما ظهر بمستوى متواضع خلال المباراة التي حسمها بفوز عصيب على ملعب خوسيه ألفالادي، بهدف دون رد سجله جواو فيليكس.