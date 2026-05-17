كريستيانو رونالدو وإيفان توني يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي!
صراع محتدم على اللقب في اليوم الأخير
تأتي ترشيحات جوائز موسم 2025-2026 في خضم صراع محتدم على لقب الدوري. ومع اقتراب الجولات الأخيرة يوم الخميس، تمكن فريق النصر من تحقيق تقدم ضئيل في صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين بالضبط على فريق الهلال الذي لم يهزم حتى الآن.
يواجه المتصدر فريق ضمك، مدركاً أن الفوز سيضمن له اللقب، بينما يواجه منافسه اختباراً صعباً أمام الفيحاء، ويقع الضغط بالكامل على عاتق المتصدر للحفاظ على رباطة جأشه، حيث أن أي تعثر قد يسمح لمنافسه صاحب المركز الثاني بانتزاع اللقب في اللحظة الأخيرة.
رونالدو وفيليكس يسعيان لتحقيق المجد على الصعيد المحلي
يظل كريستيانو رونالدو حامل لواء فريق النصر في سعيه لتحقيق المجد المحلي. سجل النجم المخضرم 26 هدفًا هذا الموسم، ليصبح مؤخرًا ثالث لاعب في العصر الحديث يسجل 100 هدف في الدوري السعودي للمحترفين. وحصل رونالدو على لقب «أفضل لاعب في المباراة» سبع مرات، ويُعتبر المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة «أفضل لاعب في الموسم».
ويحتاج رونالدو بشكل حاسم إلى الفوز في الجولة الأخيرة ليحصد أول لقب كبير له مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق في 1 يناير 2023. وينضم إليه في قائمة المرشحين زميله جواو فيليكس، الذي قدم موسمًا أول مذهلاً مع النادي. وقد سجل فيليكس ثلاث ثلاثيات، وهو رقم قياسي كما يتصدر قائمة صانعي الأهداف بـ 12 تمريرة حاسمة ويحتل المركز الثاني في قائمة المساهمة في الأهداف.
أكمل توني والنجوم الباقون قائمة المرشحين النهائيين
حقق توني موسمًا مذهلاً مع النادي الأهلي، حيث سجل 32 هدفًا في 31 مباراة بالدوري. سجل توني أربعة هاتريك وحصل على تسع جوائز أفضل لاعب في المباراة. من ناحية أخرى، يمتلك فريق القادسية نجمه الخاص به في خوليان كينونيس، الذي انضم إلى نادي الـ30 هدفاً هذا الموسم ليصبح أفضل هداف في تاريخ فريقه في الدوري برصيد 50 هدفاً، كما حصل على 13 جائزة أفضل لاعب في المباراة.
علاوة على ذلك، يقود روبن نيفيش خط وسط الهلال، ليصبح أول لاعب يتجاوز 2000 تمريرة ويتصدر قائمة التمريرات الخطيرة. ولضمان العدالة بين هؤلاء النجوم الخمسة، صرحت الرابطة: "لكي يكون اللاعب مؤهلاً للحصول على هذه الجائزة، يجب أن يكون قد شارك في ما لا يقل عن 40 في المائة من إجمالي مباريات فريقه خلال دوري روشن السعودي 2025-2026، بغض النظر عن مركزه في الملعب أو جنسيته."
التعويض عن خيبة الأمل في بطولة القارات
ستحدد النتيجة المثيرة التي ستشهدها مباريات الخميس مصير لقب هذا الموسم في نهاية المطاف. بعد الهزيمة القاسية بنتيجة 1-0 أمام جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم السبت، يتوق فريق النصر بشدة إلى تعويض خسارته. وإذا نجح في التغلب على ضمك، فإن الفوز المحلي سيخفف من ألم الهزيمة القارية الأخيرة ويشعل احتفالات ضخمة في جميع أنحاء الرياض - وفي منزل رونالدو.