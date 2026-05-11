بعد أسبوع من القيل والقال بشأن استهداف الهيئة السعودية للرقابة على المنشطات للاعبي النصر وتحديدًا قائدهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصدرت اللجنة بيانًا رسميًا لكشف عدد الفحوصات التي أُجريت للاعبي كل فريق.
ردًا على اتهامات "المؤامرة" ضد كريستيانو رونالدو .. بيان رسمي من هيئة الرقابة على المنشطات
ما القصة؟
الجدل فجره الإعلامي الرياضي النصراوي علي العنزي، بعدما رصد عدد مرات خضوع كريستيانو رونالدو للفحص من قبل لجنة المنشطات السعودية..
العنزي أوضح أن الدون خضع للفحص مرتين خلال 72 ساعة فقط؛ الأولى قبل مواجهة القادسية، والثانية بعد المباراة.
بل ووسع الإعلامي الرياضي الدائرة، وأشار إلى أن صاروخ ماديرا خضع لفحص المنشطات ثلاث مرات خلال شهرين فقط؛ بعد مواجهة الفيحاء في دوري روشن (28 فبراير 2026)، بخلاف المرتين قبل لقاء القادسية وبعده.
وبدأ الوسط النصراوي يقارن بين عدد لاعبيه الذين خاضوا لفحوصات المنشطات ونظرائهم في الهلال، زاعمين أن هناك مؤامرة تُحاك ضد ناديهم كونه الأقرب للتتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026.
اقرأ أيضًا | تحت شعار "يريدون إرهاب كريستيانو رونالدو" .. مؤامرة المنشطات تتصدر المشهد في النصر وواقعة سالم الدوسري تزيل الشكوك!
بيان هيئة الرقابة على المنشطات
هيئة الرقابة على المنشطات كشفت عن الأرقام كاملة لـ18 نادٍ المشاركين في دوري روشن السعودي منذ بداية الموسم الجاري وحتى 11 من مايو الجاري.
وقد أظهرت الأرقام التساوي التام بين غالبية الأندية في عدد مرات الفحص، بواقع 30 عينة من كل نادٍ، مقسمة 12 داخل المنافسات و18 خارجها.
وقد تبين أن الرباعي الكبير الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي قد تساوت عدد عينات لاعبيهم تمامًا دون زيادة أو نقصان في أي منهم، بواقع 12 داخل المنافسات و18 خارجها.
فقط خضع لاعبو أربعة أندية للفحص 32 مرة، بواقع 14 داخل المنافسات و18 خارجها، هم القادسية، الفيحاء، الشباب والرياض.
"اعلنوا الأسماء أفضل"
لكن البعض لم يعجبه بيان هيئة الرقابة على المنشطات كونه لم يضم أسماء اللاعبين الذين خضعوا لهذه الفحوصات بشكل واضح، وسط اتهامات من البعض باستهداف اللاعبين الأساسيين في أندية ما واختيار البدلاء في آخرين.
على سبيل المثال في هذا الشأن، طالب المختص في القانون الرياضي النصراوي سعود الرمان هيئة الرقابة على المنشطات بكشف الأسماء من باب الشفافية.
الرمان كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "الإخوة في الرقابة على المنشطات، بما أنكم أعلنتم شمول الزيارة لجميع الأندية، فمن باب الشفافية أعلنوا أسماء من خضعوا للفحص. نعرف أسماء اللاعبين الذين تم فحصهم في جميع الأندية إلا نادٍ واحد لا نعلم هل من خضعوا فيه لاعبون أم إداريون. ومن باب الشفافية أعلنوا الأسماء للشارع الرياضي".
النصر والهلال وجهًا لوجه في لقاء مصيري غدًا
الزعيم يحل ضيفًا على العالمي غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
فوز النصر في هذا الديربي يعني تتويجه رسميًا بطلًا لدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات عن منصات التتويج، إذ يحتل الصدارة حاليًا برصيد 82 نقطة.
فيما يحل الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 77 نقطة، لكن خاض مباراة أقل من العالمي، ويسعى لتعطيل جاره بنشوة التتويج بالأخير بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ أولى بطولاته في الموسم الجاري.