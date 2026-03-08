Getty
كريستيانو رونالدو هو كائن فضائي! زميله السابق في ريال مدريد يشرح لماذا يعتبر البرتغالي الأعظم
سجل رونالدو: جوائز الكرة الذهبية والبطولات في أوروبا
انطلق رونالدو إلى الساحة كجناح سريع الخطى، حيث لفتت قدميه الرشيقة انتباه عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد. فاز بأول لقب من أصل خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبعض جوائز الكرة الذهبية أثناء وجوده في أولد ترافورد.
واصل اللاعب الدولي البرتغالي مسيرته ليصبح أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد وحائزًا على الحذاءالذهبي مع يوفنتوس والنصر. كقائد مرموق لمنتخب بلاده، فاز ببطولة أمم أوروبا وكأسين لدوري الأمم الأوروبية.
يستعد رونالدو للمشاركة في نهائيات كأس العالم السادسة في مسيرته الرائعة هذا الصيف، في الوقت الذي تثار فيهتساؤلات حول مستقبله على مستوى الأندية، مع عدم وجود أي مؤشرات على تراجع هذا اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، على الرغم من إصابته الحالية.
لماذا يعتبر مارسيلو رونالدو "كائنًا فضائيًا"؟
في محاولة للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته التنافسية، تجاوز رونالدو حاجز 960 هدفًا. حصل على 34 كأسًا في مسيرته، وحجز مكانه بين أعظم اللاعبين في التاريخ منذ فترة طويلة.
كان مارسيلو من بين أولئك الذين أعجبوا برونالدو خلال الفترة التي قضياها معًا في العاصمة الإسبانية، حيث أخبر اللاعب الجنوب أمريكي مجلة FourFourTwo بما يجعل CR7 مميزًا: "كان من دواعي سروري أن ألعب مع كريستيانو. إنه مختلف عن الجميع - قائد، عامل لا يكل، ولاعب ذو جودة عالية. يعتقد الكثيرون أنه يتمتع بالقوة فقط، لكنهم مخطئون... إنه كائن فضائي".
وأضاف: "كلانا لاعبان تشكلت شخصياتهما في الشوارع - تعلمنا اللعب حفاة القدمين وكنا نستمتع بذلك. هذا جزء من جوهرنا، لذا كنا نفهم بعضنا البعض تمامًا بمجرد نظرة. كان كريستيانو يقدم لي النصائح من وقت لآخر - كان ذكيًا ويفهم التحديات التي نواجهها في كل مباراة".
كيف ساعد مورينيو ريال مدريد على منافسة جوارديولا
كان أحد تلك التحديات هو مواجهة ليونيل ميسي بشكل منتظم، حيث كان ريال مدريد يتنافس مع غريمه برشلونة في الكلاسيكو. عن تلك التجربة، قال مارسيلو: "القول إنها كانت صعبة هو أقل من الواقع. في بعض الأحيان، كانت مواجهة ميسي كابوسًا..."
لكن ريال مدريد كان يمتلك الكثير من الجودة - إلى جانب رونالدو - وظل قادراً على المنافسة طوال حقبة شهدت بيب جوارديولا ينثر سحره التدريبي على كامب نو.
استعان البلانكوس بمدربين غامضين، كان من بينهم جوزيه مورينيو الذي مر ببرنابيو. استمتع مارسيلو بالعمل مع المدرب السابق لتشيلسي وإنتر، حيث ساعده في رفع مستوى الحماس.
قال مارسيلو عن "المدرب الخاص": "فعلنا كل ما في وسعنا لمواجهة فريق برشلونة، الذي كان بالنسبة للكثيرين الأفضل في التاريخ. مورينيو كان فائزًا بالفطرة - لقد دفعنا إلى الأمام، وأخذنا إلى أقصى حدودنا.
"لقد مر وقت طويل دون أن يفوز ريال مدريد، ولم يكن بإمكان نادٍ بهذه الأهمية أن يسمح بحدوث ذلك. خضنا كل مباراة كلاسيكو ونحن مقتنعون بقدرتنا على المنافسة بشخصية قوية، ومن هناك انطلقت الشرارة".
شرط التحرير: رونالدو يثير الحديث عن انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين
غادر مورينيو مدريد في عام 2013، بينما قضى رونالدو خمس سنوات أخرى في إسبانيا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس. وهو مرتبط حاليًا بعقد مع النصر حتى صيف 2027، لكنه أعربعن استيائه من الوضع في الشرق الأوسط، ويقال إن عقده المربح يتضمن بنودًا يمكن تفعيلها في فترة الانتقالات المقبلة.
