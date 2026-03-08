كان أحد تلك التحديات هو مواجهة ليونيل ميسي بشكل منتظم، حيث كان ريال مدريد يتنافس مع غريمه برشلونة في الكلاسيكو. عن تلك التجربة، قال مارسيلو: "القول إنها كانت صعبة هو أقل من الواقع. في بعض الأحيان، كانت مواجهة ميسي كابوسًا..."

لكن ريال مدريد كان يمتلك الكثير من الجودة - إلى جانب رونالدو - وظل قادراً على المنافسة طوال حقبة شهدت بيب جوارديولا ينثر سحره التدريبي على كامب نو.

استعان البلانكوس بمدربين غامضين، كان من بينهم جوزيه مورينيو الذي مر ببرنابيو. استمتع مارسيلو بالعمل مع المدرب السابق لتشيلسي وإنتر، حيث ساعده في رفع مستوى الحماس.

قال مارسيلو عن "المدرب الخاص": "فعلنا كل ما في وسعنا لمواجهة فريق برشلونة، الذي كان بالنسبة للكثيرين الأفضل في التاريخ. مورينيو كان فائزًا بالفطرة - لقد دفعنا إلى الأمام، وأخذنا إلى أقصى حدودنا.

"لقد مر وقت طويل دون أن يفوز ريال مدريد، ولم يكن بإمكان نادٍ بهذه الأهمية أن يسمح بحدوث ذلك. خضنا كل مباراة كلاسيكو ونحن مقتنعون بقدرتنا على المنافسة بشخصية قوية، ومن هناك انطلقت الشرارة".