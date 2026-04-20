أثبت كريستيانو رونالدو أنه لا يزال "محصّنًا" ضد الاستفزازات، حينما قاد النصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2. ورغم تعرضه لوابل من الهتافات الاستفزازية من مدرجات ملعب زعبيل، إلا أن النجم البرتغالي قدم أداءً رائعًا أمام الوصل، وحرص على ألا يترك أي مجال للشك لدى منتقديه حول من يمسك بزمام الأمور.
فيديو | اشتهر بها في الريال .. كريستيانو رونالدو يوجه "إيماءة" لجماهير الوصل بعد استفزازه بـ"ميسي"!
رونالدو يرد على من يستفزونه بذكر اسم "ميسي"
افتتح قائد فريق النصر التسجيل في الدقيقة 11 من مباراة ربع النهائي التي جمعت فريقه بفريق الوصل على ملعب زعبيل في دبي. بعدما استغل رونالدو تمريرة عرضية دقيقة من نواف بوشل، ليسجل الهدف رقم 969 في مسيرته، ويقترب بذلك أكثر من تحقيق الإنجاز التاريخي، المتمثل في بلوغ عتبة الألف هدف.
وعلى الرغم من هيمنته فوق أرض الميدان، إلا أن النجم البالغ من العمر 41 عامًا، تعرض لاستفزاز من قِبل جماهير الوصل التي ظلت تردد "ميسي.. ميسي"، فيما اختار رونالدو مخاطبة الجماهير مباشرة بإيماءتين انتشرتا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء رد رونالدو بوضع إصبعه على شفتيه، مطالبًا الجماهير بالصمت، فيما أتبع ذلك بإشارة "كالما"، التي اشتهر بها خلال مباراته مع ريال مدريد ضد برشلونة في 2012، ليحث المشجعين على الهدوء، بينما يواصل هيمنته على مجريات المباراة.
67 دقيقة من فرض الهيمنة
أثبت النصر أنه كان أقوى من أن يتحمله خصمه، حيث حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة (4-0)، في عقر داره؛ فبعد أن افتتح رونالدو التسجيل، ضاعف إينيجو مارتينيز، النتيجة في الدقيقة 24، وسرعان ما تبعه عبد الإله العمري، بعد دقيقين فقط، فيما اختتم نجم ليفربول السابق، ساديو ماني، مهرجان الرباعية في الدقيقة 80.
وانتهت مشاركة رونالدو عن الدقيقة 67، حينما قرر المدير الفني جورج جيسوس، استبداله بعبد الله الحمدان، بعد أن أنجز المهمة الصعبة لفريق، خلال فترة وجوده على أرض الملعب، حيث سجل 24 لمسة وسدد ثلاث كرات، وظل محور هجوم النصر الذي يبدو قويًا بشكل متزايد في البطولة الآسيوية.
- AFP
الأنظار تتجه نحو نصف النهائي
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تعديل نظام مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، لأندية الغرب، حيث تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، من مباراة واحدة، بدلًا من الذهاب والإياب، أعقاب تأجيل مباريات ربع النهائي في وقت سابق، التي كان مقررًا أن تقام في الفترة بين 3-10 مارس، بسبب تداعيات الحرب مع إيران.
وسارت الأمور بشكل سريع في منافسات المنطقة الشرقية، حيث حجز جامبا أوساكا الياباني، مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2، لينتظر الفائز من النصر والأهلي القطري، في المواجهة التي تجمع بينهما، يوم الأربعاء المُقبل، على ملعب زعبيل.
وكشفت مصادر إعلامية عن تأكد إقامة النهائي في الرياض، حال تأهل النصر إلى المشهد الختامي، مع التوجه نحو استضافة ملعب الأول بارك للمواجهة.