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معتز الجمال

"لقد حان وقت حسم الجدل نهائيًا" .. رونالدو يعلنها : ميسي هو الأفضل في التاريخ!

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين ضد الجزائر
الجزائر
كأس العالم
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
البرتغال
الكونغو الديمقراطية

يؤمن بأنه على الجميع تقبل الأمر الآن

أعلن الأسطورة البرازيلي رونالدو   أن ليونيل ميسي هو بلا منازع أعظم لاعب في التاريخ، وذلك عقب ثلاثيته الرائعة ضد الجزائر.

وبفضل هذا الأداء التاريخي، قاد نجم إنتر ميامي حامل اللقب الأرجنتين إلى فوز ساحق بنتيجة 3-0 في مباراته الافتتاحية بكأس العالم ضد الجزائر، محققاً أرقاماً قياسية ومثيراً لإعجاب الأسطورة السابقة لريال مدريد رونالدو بشكل لا يوصف.

  • رونالدو يشيد بالأداء التاريخي

    في حديثه إلى صحيفة «أ بولا» البرتغالية عقب المباراة، أشاد رونالدو بميسي بعد أدائه الحاسم يوم الثلاثاء. وأصر النجم البرازيلي على ضرورة إنهاء الجدل الأبدي الدائر حول من هو الأعظم على مر العصور. فقد قاد ميسي الأرجنتين إلى فوز ساحق بنتيجة 3-0 على الجزائر في كانساس سيتي، ليضمن بذلك أن يبدأ حامل اللقب الدفاع عن لقبه بطريقة لا تشوبها شائبة.

    وقال رونالدو: «حان الوقت لكي يتوقف العالم عن التهرب من الحقيقة ويقبل بأنه أفضل لاعب في التاريخ. إنه يواصل تقديم أداء متميز في كل موسم وفي كأس العالم، ومع ذلك لا تزال هناك شكوك حوله. إنها ليلة تاريخية لا تُنسى ستبقى إلى الأبد في كتب التاريخ».

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    تحطيم الأرقام القياسية في أكبر حدث

    شهدت المباراة الرائعة التي أُقيمت يوم الثلاثاء إعادة كتابة ميسي لتاريخ كرة القدم بتسجيله أول ثلاثية له على الإطلاق في بطولة عالمية.

    وبهذه الأهداف الثلاثة، ارتفع رصيده الإجمالي في كأس العالم إلى 16 هدفًا، ليتفوق بذلك على رونالدو ويتساوى مع المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة.

    وعلق رونالدو على هذا الإنجاز قائلاً: «الأرقام القياسية موجودة لكي تُكسر، والشخص الذي يحطمها لا يفاجئ أي مشجع كرة قدم في العالم. علاوة على ذلك، فإن الأرجنتين هي حاملة لقب البطولة». وقد ضمن هذا الأداء المميز عدم تعرض الأرجنتين لأي مفاجأة سلبية في المباراة الافتتاحية، بعد أن عانت من هزيمة صادمة أمام السعودية في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم 2022 بقطر.

  • بداية مبهرة لميسي .. ماذا عن رونالدو؟

    بينما استمتع ميسي بليلة حطم فيها الأرقام القياسية، عانى منافسه اللدود منذ زمن طويل كريستيانو رونالدو من أمسية محبطة للغاية مع منتخب البرتغال. ففي المباراة التي خاضها المنتخب البرتغالي يوم الأربعاء أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، فشل المهاجم المخضرم في ترك بصمة واضحة، حيث تعادل فريق روبرتو مارتينيز بنتيجة مخيبة للآمال 1-1.

    وأهدر رونالدو فرصتين في الشوط الثاني، مما يعني أنه لم يسجل أي هدف في 10 مباريات متتالية ببطولتي كأس العالم اليورو، وذلك أمام كل من :" الكونغو، المغرب، أوروجواي، كوريا الجنوبية، سويسرا" في المونديال، وضد تشيكيا وتركيا وجورجيا وسلوفينيا وفرنسا باليورو.

    وقد زادت هذه التباينات في حظوظ النجمين من أهمية تعليقات البرازيلي بشأن التسلسل الهرمي المعاصر للعظماء في عالم كرة القدم، لا سيما بالنظر إلى السهولة التي تغلب بها ميسي على إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مؤخرًا ليقضي على منتخب الجزائر القوي.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التطلع إلى التحدي القادم

    بعد فوزها المذهل في المباراة الافتتاحية، ستركز الأرجنتين الآن على الحفاظ على هذا الزخم في المجموعة العاشرة. ويطمح بطل العالم إلى أن يصبح ثالث فريق في التاريخ ينجح في الدفاع عن لقبه العالمي.

    وسيعود رجال ليونيل سكالوني إلى الملاعب يوم الاثنين لمواجهة النمسا، بينما يستعد كريستيانو رونالدو والبرتغال لمواجهة أوزبكستان، على أمل تحقيق فوزهم الأول ووضع قدم واحدة في دور الـ32.