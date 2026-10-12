"حتى لو كان الناس يفضلون بيليه أو مارادونا ومثل الفورمولا" .. رونالدو يقلل من الهدف الألف ويرد على المقارنة مع ميسي

كريستيانو رونالدو يصف نفسه بالأفضل في التاريخ: "الناس لا يقدّرون ما أفعله في هذه اللحظة، أهدافي. إنهم يهتمون أكثر بعدد الأهداف التي تنقصني للوصول إلى 1000. لا يعجبني ذلك على الإطلاق. الأمور يجب أن تحدث بشكل طبيعي. سواء سجّلت 920 هدفًا، أو 925، أو 930... أنا الأعظم في التاريخ. انتهى الأمر. عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، فالأرقام تتحدث عن نفسها. إذا وصلت إلى الألف فسيكون ذلك رائعًا، لكنني لا أنوي الجلوس هنا والقول إنني يجب أن أصل إليها".