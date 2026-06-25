كلوب عن منافسة رونالدو وميسي بكأس العالم : أحدهما "يمشي في الملعب" والآخر لا ينزعج رغم تقدم عمره!

كما أشاد كلوب بميسي بأعلى درجات الثناء، فقد تألق الأرجنتيني في الفوز 2-0 على النمسا وأبهر الألماني — لا سيما بأسلوب لعبه عالي الكفاءة.
وأوضح مدرب ليفربول السابق:"شاهدت ليونيل ميسي مباشرةً، وعندما تتابع المباراة وترى أنه يقطع مسافة ثمانية كيلومترات، تقول في نفسك: لقد وجدنا المسافة المثلى. إنها ثمانية كيلومترات لأنه عندها يكون حاضرًا بالفعل في اللحظة الحاسمة، لكنه وحده من يستطيع التألق بهذه الطريقة، تخيل لو أن الجميع ركضوا ثمانية كيلومترات فقط".
بالنسبة لكلوب، فإن «المشي» الظاهري لميسي هو في الواقع أعلى مستوى من الدقة التكتيكية. وقال الألماني: "مشاهدته أمر استثنائي، إنه شيء جنوني حقًا. يقول الناس إنه يمشي. أما أنا فأقول: إنه يراقب الملعب. كنت أنظر إليه كثيرًا، حتى عندما تكون الكرة في مكان آخر. كنت أريد فقط أن أرى ماذا يفعل. أعتقد أنه يقيس المسافات. إنه يقول لنفسه: الآن أنا هنا، والآن سأضع نفسي على اليمين، والآن سأكون في الوسط".
"لم تكن المباراة ضد النمسا من نصيبه لفترة طويلة، لكنه قدم بعض اللحظات الخاصة: سجل الهدف الأول لأنه قادر على ذلك. وأحرز الهدف الثاني عندما أراد ذلك، ولولا إضاعته لركلة جزاء لوصل رصيده إلى ستة أهداف بعد مباراتين. وهذا يجعل الأمر يبدو وكأن كأس العالم الواحد لا يعني شيئًا".
وتابع:" قال زلاتان إبراهيموفيتش إن ميسي سجل خمسة أهداف في بطولة كأس العالم واحدة، وهو نفسه لم يسجل أي هدف في نسختين من المسابقة. الأمر بهذه البساطة".