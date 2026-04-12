جمهور كريستيانو رونالدو يصطاد في الماء العكر بـ"سوء أخلاق ليو"! .. ابن 18 عامًا يحرج ميسي وسط "نحس" إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز

للمباراة الثانية على التوالي، يفشل إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الخروج بالثلاث نقاط بالدوري الأمريكي، إذ سقط في فخ التعادل أمام نيويورك ريد بولز (2-2)، فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة السابعة، على ملعب نو ستاديوم.

الضيوف افتتحوا التسجيل أولًا في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق خورخي روفالكابا، قبل أن ينجح ماتيو سيلفيتي في إدراك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 2+45.

البداية في الشوط الثاني كانت لأصحاب الأرض، حيث هدف التقدم لجيرمان بيرتيرامي في الدقيقة 55، فيما كان هدف التعادل لنيويورك ريد بولز في الدقيقة 77 عن طريق أدري محمدي.





بهذا التعادل، رفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول ترتيب الشرق متأخرًا بأربع نقاط عن الصدارة التي يحتلها ناشفيل، فيما يحل نيويورك ريد بولز في المركز السابع بـ11 نقطة.

وبعيدًا عن كل ذلك، دعونا في السطور التالية نتعمق أكثر فيما قدمه ليونيل ميسي في مواجهة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز..