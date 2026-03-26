Goal.com
مباشر
Al-Nassr v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"كريستيانو رونالدو منع انتقالي للنصر ثم تفاوض معي لخطفي من الهلال".. مالكوم يكشف عن مفاجآت كبيرة

كريستيانو رونالدو
مالكوم
الهلال
النصر
دوري روشن السعودي

ماذا قال مالكوم دي أوليفيرا؟!..

أثار النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بحديثه عن "كواليس" انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال، صيف عام 2023.

الهلال تعاقد مع مالكوم صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2027.

  • Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو منع انتقال مالكوم إلى النصر!

    وفي هذا السياق.. كشف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، عن أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، عندما كان يتولى تدريب عملاق الرياض الهلال، اتصل به للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

    واعترف مالكوم أنه لم يقم بإعطاء جيسوس أي رد، في ذلك الوقت؛ حيث كان عملاق الرياض الآخر النصر، يتفاوض معه بقوة.

    وأضاف النجم البرازيلي: "لكن.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدخل، ومنع انتقالي إلى النصر؛ لأذهب إلى الزعيم الهلالي، في النهاية".

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    لماذا منع رونالدو انتقال مالكوم إلى النصر؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تحدث النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال؛ عن سبب منع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو انتقاله إلى نادي النصر، صيف عام 2023.

    وعن ذلك يقول مالكوم: "رونالدو فضل تعاقد النصر مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، الذي كان يعرفه جيدًا؛ بدلًا من التوقيع معي".

    وشدد النجم البرازيلي على أن المسؤولين استجابوا للأسطورة البرتغالية؛ خاصة أنه لديّه كلمة مسموعة للغاية، داخل نادي النصر.

  • محاولة رونالدو خطف مالكوم من الهلال بعد عام!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مفاوضات الأسطورة البرتغالية كريستيانو معه فيما بعد، للانضمام إلى نادي النصر.

    وأوضح مالكوم أنه بعد نهاية إحدى مباريات العالمي ضد الهلال، في عام 2024؛ اقترب رونالدو منه وقال له: "هل تريد القدوم إلى النصر؟!".

    وأشار النجم البرازيلي إلى أنه رد على الأسطورة البرتغالية بـ"الرفض"؛ مؤكدًا أنه يرتبط بعقدٍ رسمي مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.


  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام مالكوم دي أوليفيرا مع نادي الهلال

    النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023 - كما ذكرنا -؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

    صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي؛ لعب النجم البرازيلي 129 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 46 هدفًا وصانعًا 39 آخرين.

    ومع الهلال.. توّج مالكوم دي أوليفيرا بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -؛ وهي: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".


دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
النجمة crest
النجمة
النجمة
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
التعاون crest
التعاون
التعاون