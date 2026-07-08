رسالة إلى كريستيانو رونالدو: إنجاز 2016 لا يُنسب إليك وحدك.. وتعلم من ليونيل ميسي "كيف لا تعاير بلدك"!

كأن متاعب الخروج من ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، لم تكفِ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ الذي فتح على نفسه "أبوابًا من الجحيم"، في بلاده.

نعم.. منتخب البرتغال ودع بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك بعد الهزيمة (0-1) أمام إسبانيا، في دور ثمن النهائي.

ولم يقدّم رونالدو المستوى المأمول منه، في هذه النسخة المونديالية؛ حيث اكتفى بتسجيل هدفين ضد منتخب أوزباكستان في "المجموعات"، وآخر من "ركلة جزائية" أمام كرواتيا في دور الـ32.

وبسبب ذلك.. تعرض صاروخ ماديرا لانتقادات عنيفة من إعلام بلاده؛ ليرد اللاعب بعد توديع كأس العالم 2026، قائلًا: "ضميري مرتاح؛ لقد منحت البرتغال لقب أمم أوروبا، الذي يُعادل المونديال".

وأضاف كريستيانو رونالدو، في تصريحاته المثيرة للجدل: "منتخب البرتغال حصل معي على 3 ألقاب؛ بينما لم يحصد قبلي أي بطولة".

ومن تصريحات كريستيانو رونالدو؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة في هذا الملف..