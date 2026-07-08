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Cristiano Ronaldo Portugal GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

رسالة إلى كريستيانو رونالدو: إنجاز 2016 لا يُنسب إليك وحدك.. وتعلم من ليونيل ميسي "كيف لا تعاير بلدك"!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
البرتغال
الأرجنتين
النصر
كأس العالم
بطولة أمم أوروبا (يورو)
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

كلمات رونالدو دائمًا ما تثير الجدل..

كأن متاعب الخروج من ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، لم تكفِ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ الذي فتح على نفسه "أبوابًا من الجحيم"، في بلاده.

نعم.. منتخب البرتغال ودع بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك بعد الهزيمة (0-1) أمام إسبانيا، في دور ثمن النهائي.

ولم يقدّم رونالدو المستوى المأمول منه، في هذه النسخة المونديالية؛ حيث اكتفى بتسجيل هدفين ضد منتخب أوزباكستان في "المجموعات"، وآخر من "ركلة جزائية" أمام كرواتيا في دور الـ32.

وبسبب ذلك.. تعرض صاروخ ماديرا لانتقادات عنيفة من إعلام بلاده؛ ليرد اللاعب بعد توديع كأس العالم 2026، قائلًا: "ضميري مرتاح؛ لقد منحت البرتغال لقب أمم أوروبا، الذي يُعادل المونديال".

وأضاف كريستيانو رونالدو، في تصريحاته المثيرة للجدل: "منتخب البرتغال حصل معي على 3 ألقاب؛ بينما لم يحصد قبلي أي بطولة".

ومن تصريحات كريستيانو رونالدو؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة في هذا الملف..

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب البرتغال.. "قبل" كريستيانو رونالدو وفي حقبته!

    إذا نظرنا إلى تاريخ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ سنجد أن الأسطورة كريستيانو رونالدو لم يكذب علينا، فبلاده لم تحقق أي إنجاز قبله.

    وطوال 82 عامًا، قبل ظهور رونالدو الدولي في أغسطس 2003؛ كانت البرتغال تمتلك مواهب فذة، مثل الأسطورة أوزيبيو في الستينيات ولويس فيجو وروي كوستا في التسعينيات.

    ورغم ذلك.. كان حضور منتخب البرتغال الأول "شحيحًا"، وعلى مراحل متفرقة؛ وذلك على النحو التالي:

    * كأس العالم: تأهلت البرتغال 3 مرات من أصل 17 نسخة؛ وكان أفضل إنجاز هو "المركز الثالث" بقيادة أوزيبيو، في نسخة 1966.

    * كأس أمم أوروبا: تأهلت البرتغال 3 مرات من أصل 11 نسخة؛ وكان أفضل إنجاز هو "نصف النهائي"، في نسختي 1984 و2000.

    أما حقبة رونالدو؛ فشهدت تواجد دائم للمنتخب البرتغالي في المحافل العالمية والأوروبية، مع تحقيق 3 ألقاب رسمية هي:

    * كأس أمم أوروبا: تحقيق اللقب في نسخة 2016.

    * دوري الأمم الأوروبية: تحقيق اللقب في نسختي 2019 و2025.

    أي أنه على مدار 23 سنة من "2003 إلى 2026"، وهي حقبة رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ تم تحقيق 3 ألقاب رسمية، على المستوى القاري.

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    كأس العالم.. فشل برتغالي واضح في حقبة كريستيانو رونالدو

    رغم إنجازات البرتغال "الأوروبية"، في حقبة الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ إلا أن المنتخب الوطني الأول فشل بشكلٍ واضح، على المستوى العالمي.

    رونالدو قاد البرتغال في 6 نسخ مونديالية متتالية؛ بداية من كأس العالم 2006، ووصولًا إلى 2026.

    وباستثناء نسخة 2006، التي حقق فيها المنتخب البرتغالي "المركز الرابع"؛ لم يستطع جيل رونالدو تخطي عقبة دور الـ16، إلا عندما ودع من ربع نهائي كأس العالم 2022.

    حتى في نسخة العام الحالي "2026"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ ودع منتخب "البحارة" من دور الـ16، بعد الخسارة (0-1) أمام إسبانيا.

    ذلك يثبت الفشل العالمي الكبير للبرتغال، في حقبة رونالدو بالذات؛ خاصة أن المنتخب ليس ضعيفًا - كما يروّج البعض -، بل يضم نجومًا من بين الأفضل في العالم.

    * أرقام كريستيانو رونالدو في كأس العالم "تاريخيًا":

    - مباريات: 27.

    - دقائق: 2.205.

    - مساهمات تهديفية: 13.

    - أهداف: 11.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    والأكثر من ذلك.. رونالدو لم يُسجل في "الأدوار الإقصائية" ببطولة كأس العالم؛ إلا ذلك الهدف الذي جاء من "ركلة جزائية" ضد منتخب كرواتيا، في دور الـ32 من النسخة الحالية.

  • Portugal Euro 2016 Victory ParadeGetty Images Sport

    أمم أوروبا.. إنجاز 2016 لا يُنسب لكريستيانو رونالدو وحده

    نظرًا لهذا الفشل العالمي لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في حقبته من 2003 إلى 2026؛ يحاول الأسطورة كريستيانو رونالدو أن يذكر منتقديه دائمًا، بالإنجازات القارية.

    وكما ذكرنا.. حقق منتخب البرتغال 3 ألقاب قارية، في حقبة رونالدو؛ وهي: "كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية (مرتين) 2019 و2025".

    ولا يُصنف دوري الأمم من البطولات الكبيرة؛ لذلك يفتخر رونالدو دائمًا بأنه جلب للبرتغال أول لقب في كأس أوروبا، زاعمًا أنه يُعادل المونديال.

    لكن حتى هذا اللقب الأوروبي، الذي يقول رونالدو إنه جلبه إلى البرتغال؛ لم يكن هو بطله الأول أو العنصر الرئيس فيه، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رونالدو سجل 3 أهداف فقط في هذه النسخة؛ من بينهم ثنائيته في شباك المجر، بدور المجموعات.

    * ثانيًا: رونالدو لم يتوّج كـ"أفضل لاعب" أو "هداف" في هذه النسخة؛ حيث ذهبت الجائزتان إلى الفرنسي أنطوان جريزمان، وقتها.

    * ثالثًا: رونالدو تعرض للإصابة في الدقيقة 25 من عمر المباراة النهائية ضد فرنسا؛ ليترك المهمة على عاتق زملائه، الذين حققوا الفوز (1-0) في الشوطين الإضافيين.

    إلا أنه من أجل إنصاف رونالدو أيضًا؛ فقد ساعد بهدفيه وتمريرته الحاسمة في تعادل البرتغال (3-3) مع منتخب المجر، لينقذ "البحارة" من توديع البطولة من دور المجموعات.

    كذلك.. ساهم هدف صاروخ ماديرا وتمريرته الحاسمة، في فوز البرتغال (2-0) ضد منتخب ويلز، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2016؛ وبالتالي التأهُل إلى المشهد الختامي، الذي تعرض فيه للإصابة بعد 25 دقيقة.

    أي أن رونالدو كان له دورًا مهمًا، في تحقيق هذا اللقب القاري؛ إلا أنه من الظلم لزملائه أن ينسب ذلك لنفسه فقط، خاصة أنه لم يقدّم ذلك المستوى الخارق في جميع المباريات.

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  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    ليونيل ميسي.. على كريستيانو تعلُّم "كيف لا يعاير منتخب بلده"!

    أخيرًا.. يجب أن نتذكر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ وذلك عند الاستماع إلى تصريحات صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، بخصوص منتخب بلاده البرتغال.

    تصريحات رونالدو يُمكن تصنيفها ضمن "المعايرة الكروية"، حيث أراد هذا الأسطورة أن يؤكد أهميته في تاريخ بلاده الكروي؛ ولكنه استخدم في ذلك، لهجة تُقلل من الأجيال التي سابقته.

    ومثلما ذكرنا.. رونالدو لم يكذب بشأن تاريخ منتخب البرتغال "قبله وفي حقبته"؛ إلا أننا نتحدث هُنا عن الأسلوب الذي استخدمه، وأثار غضبًا في بلاده.

    وعلى النقيض تمامًا؛ العالم أجمع استمع لكلمات ميسي بعد فوز الأرجنتين (3-2) على منتخب مصر، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    ميسي قال عن بكائه ضد مصر: "كانت بسبب الضغوطات؛ شعرتُ أنني خذلت زملائي ومنتخب بلادي، بعدما أهدرت (ركلة جزاء)".

    وأهدر ليو "ركلة جزائية"، عندما كانت الأرجنتين مُتأخرة (0-1) في النتيجة؛ الأمر الذي ساعد المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثاني، والتقدم (2-0) وقتها.

    لكن.. "البولجا" انتفض في الدقائق الأخيرة، بتسجيله هدفًا وصناعته آخر؛ ليُساهم في قلب الأرجنتين تأخُرها إلى الفوز (3-2)، وبالتالي التأهُل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

    ولم يمنع ميسي - كونه بطل "الريمونتادا" ضد مصر، وأنه يحمل الأرجنتين على كتفيه منذ انطلاق النسخة المونديالية الحالية - أن يعترف بأنه خذل زملاءه ومنتخب بلاده، لمجرد إهداره "ركلة جزائية".

    نعم عزيزي القارئ، ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 2022، والذي يفعل كل شيء "وحيدًا" في النسخة الحالية، يعتقد أنه خذل زملاءه ومنتخبه؛ بينما رونالدو أخذ يتحدث عن تاريخ البرتغال "الصفري" قبله، في أعقاب توديعه المونديال من دور ثمن النهائي.

    هُنا.. نتأكد أن رونالدو يحتاج أن يتعلم من تصريحات ميسي، عندما يتحدث عن منتخب بلاده؛ حتى ولو لم يكن يقصد "المعايرة"، بمعناها الحرفي.