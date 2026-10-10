"لو فعلها لاعب هلالي لوصل صداه للكواكب الأخرى": مطالبة بعقوبة جديدة لرونالدو مع النصر بعد إيقافه في البرتغال!

في الوقت الذي ينتظر فيه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عقوبة من الاتحاد البرتغالي، خرجت مطالبات أخرى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، بمعاقبة "الدون" على خلفية تصرفه في مباراة الدرعية.

وكان رونالدو قد قاد النصر لتحقيق فوز كبير على الدرعية، بثلاثة أهداف نظيفة، في ليلة شهدت دعمًا كبيرًا له من قِبل جماهير العالمي، بعد أزمته مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الذي أعقبها مغادرته فجأة من معسكر "البحّارة" خلال فترة التوقف الدولي.

ووقع رونالدو على هدفه رقم 980 في شباك الدرعية، خلال مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حينما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 23، إلا أن لقطة انتشرت على نطاق واسع، أثارت الجدل حول تصرف كريستيانو، وما إذا كان بحاجة إلى عقوبة من الانضباط.