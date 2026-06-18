أسطورة مانشستر يونايتد : رونالدو سيلعب حتى الخمسين وهذه محطته القادمة بعد السعودية!

إن تفاني رونالدو في مهنته يتمتع بطبيعة أسطورية، حيث يتبع أنظمة غذائية صارمة، ويخضع للعلاج بالتبريد، ويلتزم بجدول تدريبي لا هوادة فيه، مما سمح له بالحفاظ على إنتاجيته التهديفية حتى بعد بلوغه الأربعينيات من عمره.

وفي حين يتقاعد معظم اللاعبين في منتصف الثلاثينيات من عمرهم، فإن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية يتواجد حاليًا لقيادة منتخب بلاده بأمريكا الشمالية، في الوقت الذي تتطلع فيه البرتغال إلى الفوز بكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتابع شيرينجهام قائلاً: «أنا متأكد من أنه لا يزال يحب ما يفعله، وهو يلعب في دوري من الواضح أنه ليس بقوة الدوريات الأخرى حول العالم، لكن إذا كنت لا تزال تسجل الأهداف والناس لا تزال تريدك أن تلعب، فلماذا لا تستمر؟ تحيط به هالة من القوة التي لا تقهر، كما أنه يتمتع باللياقة البدنية والقوة الجسدية المطلوبة، لذا أعتقد أن رونالدو سيظل أمامنا لسنوات عديدة قادمة."



