وكشف لينكر أيضًا عن كيفية تسبب موقفه الثابت في الجدل حول "أعظم لاعب في التاريخ" في حدوث خلاف شخصي بينه وبين نجم النصر والمنتخب البرتغالي.
جاري لينكر: ما يفعله ميسي غريب ولم أقصد إهانة كريستيانو رونالدو!
أفضل من دييجو مارادونا
في حديثه مع بودكاست «لويس ثيرو»، أعرب لينكر عن إعجابه الشديد بالمايسترو الأرجنتيني، ووضعه في مرتبة أعلى حتى من دييجو مارادونا.
وقال المهاجم السابق: "طوال حياتي، لم أعتقد أبدًا أنني سأرى لاعبًا أفضل من مارادونا. قد لا يكون بالضرورة لاعبًا أفضل (ميسي)، لكنه عاش حياة أفضل، ولذلك استمر لفترة أطول. وأعتقد أنه يجب أخذ ذلك في الاعتبار. أعني، لا أستطيع أن أصف مدى براعته، لأنه يفعل أشياء، يفعل أربعة أو خمسة أشياء في مباراة واحدة لم أكن لأفعلها في مباراة واحدة طوال مسيرتي. وأنا لعبت، كما تعلمون، في المستوى الأعلى. إنه يلعب وكأنه يشاهد نفسه من أعلى. بغض النظر عن الأهداف والمراوغات وما إلى ذلك. تمريراته ورؤيته، لا أعرف كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا بشريًا. إنه أمر غريب. لكنني أحترمه كثيرًا. لقد منحني 20 عامًا من المتعة بمشاهدته".
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هذا ليس إهانة لرونالدو
وفي إطار تقييمه الشامل، حرص لينكر على التأكيد على احترامه العميق للمهاجم البرتغالي الأسطوري، موضحًا أن ميسي يلعب على مستوى مختلف تمامًا.
وأضاف: "أشعر دائمًا بالسوء لأن الناس ينتقدونني قائلين (أوه، أنت لا تحب رونالدو). الأمر ليس أنني لا أحب رونالدو. أعتقد تمامًا أنه لاعب كرة قدم رائع، لكن لا جدال في من هو أفضل لاعب كرة قدم. أي شخص يفهم اللعبة سيدرك ذلك. لكنني أكنّ إعجاباً كبيراً لكريستيانو، لأنه شديد الحماس ومسيرته ناجحة للغاية وقد سجل الكثير من الأهداف. في العديد من العصور، كان سيكون أفضل لاعب في عصره. لكن حقيقة أنه يبذل نفس الجهد وأن الكثير من الناس يقارنون بينهما هي في الحقيقة إطراء كبير له، حقاً، لما حققه. لأنه لا يمتلك القدرة التي يمتلكها ميسي. لا أحد يمتلكها. لكن قول ذلك ليس إهانة لرونالدو".
علاقة انقطعت بسبب الجدل حول "أعظم لاعب في التاريخ"
على الرغم من الإشادة الكبيرة التي أبداها لينكر بحامل جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، إلا أن استنتاجه النهائي تسبب بوضوح في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقتهما الشخصية.
وعندما سأل مقدم البودكاست ثيرو عما إذا كان الناس ينزعجون من وجهة نظره الثابتة، كشف المحلل أن قائد المنتخب البرتغالي أخذ هذا التقييم على محمل شخصي تمامًا، موضحًا: "مشجعو رونالدو. ورونالدو ينزعج، ولم يعد يتحدث معي. كنا نتفق جيدًا. ثم فجأة، كما تعلم، أجريت معي مقابلة أو ما شابه وسئلت، كما تعلم، من هو اللاعب الأفضل؟ حسناً، ميسي. ومن ثم لم يعد يحبني بعد ذلك".
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السعي وراء المجد الأكبر في كأس العالم
يركز المهاجمان الأسطوريان الآن بشكل كامل على كأس العالم 2026. ويأمل ميسي، الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات، والذي حقق حلمه الأكبر في قطر عام 2022، في تحقيق معجزة ثانية مع الأرجنتين التي ستواجه الجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة.
من ناحية أخرى، يسعى رونالدو إلى استكمال اللقب الوحيد الذي لا يزال ينقص مسيرته الحافلة بالإنجازات. وتلتقي البرتغال مع نيجيريا في مباراة ودية غدًا قبل أن تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا في المجموعة الحادية عشر بالمونديال.