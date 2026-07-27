نبذ بنزيما وتجريد رونالدو من رجاله .. هدم "الأعمدة الثلاثة" يدق جرس الإنذار في المشروع السعودي!

منذ ليلة الثلاثين من ديسمبر 2022، التي كانت بمثابة "لحظة فارقة" في المشهد السعودي، بعد إعلان نادي النصر عن صفقته التاريخية، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صار مشروع المملكة، محور حديث العالم، لاسيما بعدما تابعه موسم ميركاتو صيفي "استثنائي" بكل معنى الكلمة، بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى دوري روشن، بالتزامن أيضًا مع انتقال ملكية الأندية الأربعة الكبار (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ولكن، يمكن القول إن المشروع السعودي، الذي تكلّل بالفوز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، وبات يراهن على نجومه الأجانب، في مقارعة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد تحقيق نتائج قياسية في نسب المشاهدات وشراء حقوق البث، يمرّ حاليًا بالاختبار الأصعب على الإطلاق، وكأنه أمام طريقين؛ أكون أو لا أكون.

من المتعارف عليه، أنه رغم انتقال عدد كبير من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي، إلا أنه كان هناك ثلاث واجهات رئيسة؛ كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز؛ لاسيما وأن نموذج نيمار لم يكلل بالنجاح، بسبب تعرضه لإصابة الرباط الصليبي التي غيبته طويلًا عن الملاعب، قبل أن يعود إلى سانتوس البرازيلي.

العديد من الأحداث التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، تفيد بأن المشروع السعودي، بات أمام معترك فاصل واختبار صعب للحفاظ على قوامه الأساسي، خاصة وأننا أمام تحول "فارق"، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو التخلي عن الحصة الأكبر في ملكية الأندية الكبار، والذي بدأ مع الهلال بانتقال ملكيته إلى الأمير الوليد بن طلال.