النادي الذي قال "لا" لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. باير ليفركوزن ضحية "الميركاتو الوهمي" بسبب الأصدقاء!

باير ليفركوزن ليس هو النادي الأكبر في ألمانيا، وقد لا يكون بين الثلاث الأوائل تاريخيًا؛ ولكنه أشغل العالم أجمع في السنوات الأخيرة، بسبب ارتباطه بأساطير اللعبة.

نعم.. اسم ليفركوزن ارتبط عام 2024، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن تخرج شائعات في الأيام الحالية، عن إمكانية ضم النادي للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

رونالدو كان مرتبطًا بعقدٍ مع عملاق الرياض النصر، في عام 2024 - ولا يزال حتى الآن بالطبع -؛ وذلك عندما قيل إن باير ليفركوزن يريد التعاقد معه، وقتها.

أما بنزيما فلا يرتبط بأي نادٍ الآن؛ حيث فسخ عملاق الرياض الهلال عقد اللاعب بـ"التراضي"، في صيف العام الحالي.

بمعنى.. المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، يحق له التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا"؛ حتى بعد غلق باب الانتقالات الصيفية، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ارتباط اسمي رونالدو وبنزيما بنادي باير ليفركوزن..