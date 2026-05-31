مصير عادل رامي.. تحذير هام لكريستيانو رونالدو من اقتحام عالم السنيما!

يعتقد فرانك لوبوف، اللاعب الدولي الفرنسي السابق الذي نجح في التخلي عن حذاء كرة القدم لبدء مسيرة مهنية في السينما والمسرح، أن رونالدو يمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق نجاح باهر في هوليوود. ومع ذلك، يحذر الفائز بكأس العالم من أن الموهبة وحدها لن تكون كافية للمهاجم لإتقان مهنة جديدة. ويصر لوبوف، الذي ظهر في الفيلم السينمائي عن حياة ستيفن هوكينغ "The Theory of Everything"، على أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا يجب أن يتعامل مع التمثيل بنفس الانضباط الذي كان يتعامل به مع كرة القدم.

متحدثًا نيابة عن CSB، قال لوبوف لموقعShowbiz Cheat Sheet: "سيكون كريستيانو رونالدو ممثلًا رائعًا إذا فعل شيئًا واحدًا بشكل صحيح... إذا أراد القيام بذلك، لدي نصيحة له: خذ دروسًا في التمثيل. لا تعتقد أنك ممثل بهذه البساطة. لقد كان أفضل مثال على العمل الجاد ليصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. لذا، لكي تصبح ممثلاً، عليك أن تعمل أيضاً. أنا متأكد تماماً من أن كريستيانو رونالدو سيكون ممثلاً رائعاً. أتمنى له التوفيق، لكن عليه أن يلتحق بدورات في التمثيل. عليه أن يحترم عالم هذه الصناعة."



