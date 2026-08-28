رونالدو يمحو تاريخ حمد الله .. "الصدفة" أنقذت كريستيانو وأحبطت "بكاية" جماهير النصر!

بعد أن نجح في مسح "رقمه التاريخي" مع النصر، كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على موعد مع مواجهة جديدة ضد عبد الرزاق حمد الله، في لقاء كان بعنوان "الصدفة"، حققت فيه كتيبة أنج بوستيكوجلو، فوزًا مثيرًا على التعاون بنتيجة (2-1)، في معقل الأول بارك.

بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.

رونالدو محا أسطورية حمد الله مع النصر، وصار كريستيانو هو الهدّاف التاريخي للعالمي في دوري المحترفين، برصيد 104 هدف، في الوقت الذي كان حمد الله يكافح هجومًا شرسًا من جماهير الأصفر.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو وعبد الرزاق حمد الله، في مواجهة النصر والتعاون؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..