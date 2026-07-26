إقالة وقيد صلاحيات: كريستيانو رونالدو بدون رجاله في النصر بسبب الأزمة المالية!

يبدو أن الأوضاع الحالية في نادي النصر، ستدفع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للاستشاط غضبًا، خاصة بعد ظهور تقارير تؤكد أن قائد الفريق، هدد بعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027".

وبدأت بوادر الأزمة المالية تتضح، خلال مجريات الموسم الماضي "2025-2026"، بين عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة في الفترة الشتوية، ومن ثم خبر مفاجئ حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان النصر من قيد صفقاته الجديدة، وصولًا إلى تعريض النصر لقيود الرقابة المالية.

وبالعودة إلى أزمة حرمان النصر من القيد، فقد تعددت الأسباب وراء قرار الفيفا، ما بين عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة إيمريك لابورت، بقيمة 9 ملايين دولار، قبل أغسطس 2025، وشكوى من المدرب الأسبق روي فيتوريا، للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين دولار، إثر فسخ عقده من طرف واحد، ومطالبة المدافع دافيد هانسكو بتعويض مالي، إثر فشل انتقاله إلى النصر، وشكوى من كورينثيانز البرازيلي في صفقة ويسلي.

ورغم أن النصر أعلن عن تعاقده رسميًا، مع مدير فني جديد، بعد رحيل البرتغالي جورج جيسوس، بضم المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، إلا أنه لم ينجح في حسم أي صفقة رسمية، في الميركاتو الصيفي.