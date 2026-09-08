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Cristiano Ronaldo Sadio Mane Ballon d'Or GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

بين إهانة كريستيانو رونالدو وإنصاف ساديو ماني .. الكرة الذهبية تفي بـ"الوعد المبطن" للدوري السعودي!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
ياسين بونو
إدوارد ميندي
النصر
الهلال
القادسية
خوليان كينيونيس
البرتغال
السنغال
كأس العالم
كأس أمم إفريقيا

مكسب جديد للدوري السعودي بعد سنوات التطور..

في شتاء 2023 وقتما انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر في خطوة فاجأت العالم أجمع؛ هناك من سخر من الحلم الكروي للمملكة العربية السعودية، وهناك من أكد أنهم مهما حاولوا لن يجدوا لهم مكانًا على خارطة الكرة العالمية، تمامًا مثلما حاول الدوري الصيني قبلهم وفشل.


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واليوم دوري روشن السعودي حديث العالم بخطوة كان يظنها البعض بعيدة المنال، حيث فرض نجومه أنفسهم على قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية "بالون دي أور" 2026 لأول مرة في التاريخ.

مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت رسميًا اليوم الثلاثاء، المرشحين لنيل جوائز الكرة الذهبية 2026، والتي شهدت وجود الثنائي السنغال ساديو ماني (النصر) والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية)، ضمن أفضل 30 لاعب، بجانب حضور الثنائي المغربي ياسين بونو (الهلال) والسنغالي إدوارد ميندي (الأهلي).


  • الاحتفالات الزائفة في 2023

    في نسخة 2023 من جوائز الكرة الذهبية، احتفل البعض في الوسط الرياضي السعودي بوجود اسم الثنائي المغربي ياسين بونو (الهلال) والفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد)، ضمن قوائم المرشحين، رغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القائمة لأول مرة منذ عام 2005.

    تلك الفئة كانت مدركة تمامًا أن ترشيح بونو وبنزيما جاء على إثر مشوارهما مع ريال مدريد وإشبيلية، وليس على الفترة القصيرة التي قضاها في دوري روشن السعودي.

    لكن الاحتفالات كانت محاولة للاستبشار خيرًا، في فترة كان يتعرض بها دوري روشن السعودي للنبذ والهجوم من عدة جهات في أوروبا.

    هذا كان الحال في 2023، قبل أن ينقلب الوضع في نسختي 2024 و2025 من الكرة الذهبية، حيث لم يترشح أي من نجوم دوري روشن السعودي لأي من فئاتها.

    حتى جاءت نسخة 2026، لتؤكد أن دوري روشن السعودي ونجومه فرضوا أنفسهم بقوة وسط نجوم الدوريات الأوروبية، حتى وإن كان من المتوقع أن يخرج ماني وكينيونيس من القائمة النهائية، لكن وجودهم في قائمة الـ30 مرشح في حد ذاته، اعتراف واضح وصريح من جهة أوروبية "فرانس فوتبول" بمدى التطور الذي يحدث في دوري روشن السعودي على مدار الثلاث سنوات الماضية.



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  • بداية الاعتراف .. وعد مبطن من "فرانس فوتبول"

    من يتابع جيدًا حساب "بالون دي أور" عبر منصة "إكس" خلال الأشهر الماضية، لم يتفاجأ كثيرًا بوجود نجوم من دوري روشن ضمن المرشحين لجوائز الكرة الذهبية 2026.

    مجلة "فرانس فوتبول" مهدت بالفعل لتلك الخطوة في منتصف يوليو الماضي، كي لا تجد نفسها مجبورة على التبرير وقت إعلان المرشحين بدلًا من التركيز على المرشحين أنفسهم.

    في ذاك الشهر، نشرت "فرانس فوتبول" تقريرًا خاصًا بعنوان "هل يمكن الفوز بالكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي؟".

    وأكدت المجلة الفرنسية في تقريرها آنذاك أن هذا الأمر وارد الحدوث، وفقًا لنظام الجائزة المعمول به منذ عام 2007.

    واختتمت التقرير بعبارة: "نعم! من الممكن تمامًا الفوز بالكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي. يبدو الأمر أصعب في ضوء التاريخ فحسب، لكن القوة المتنامية لبعض الدوريات خارج أوروبا بدأت في تغيير الموازين".

    البعض ربما فسر "القوة المتنامية لبعض الدوريات خارج أوروبا" بأنه تمهيد لمنح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، الجائزة، لكن اختيار صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، كصورة رئيسة للتقرير، فُهم منها بنسبة كبيرة أن المقصود هو دوري روشن السعودي بشكل لا يدع مجالًا للشك.




  • بين إهانة كريستيانو رونالدو وأحقية ساديو ماني

    رغم اختيار كريستيانو رونالدو كصورة رئيسة للسؤال الجدلي في تقرير "فرانس فوتبول" بيوليو 2026 إلا أن صاروخ ماديرا غاب عن المرشحين في الأخير.

    هذا الغياب رغم أنه أصبح معتادًا في الثلاث سنوات الأخيرة إلا أنه في نسخة 2026 اعتبر جدليًا بعض الشيء، بالنظر لوضع صورته على التقرير التمهيدي – كما ذكرنا سلفًا – بل اعتبر استبعاده بعد ذلك بمثابة تعمد إهانته بطريقة صحفية خاصة، فكان بإمكان المجلة على الأقل أن تختار صورة للثنائي رونالدو وميسي معًا، لمنع القيل والقال، خاصةً وأنهما كـ"الماركة المسجلة" بالنسبة للكرة الذهبية وكلاهما ينشط في دوريات خارج أوروبا.

    وما زاد من الشكوك حول تعمد المجلة الفرنسية "إهانة" صاروخ ماديرا أنها فضلت زميله في النصر؛ الجناح السنغالي ساديو ماني، عليه رغم أن كلاهما قدم موسم أكثر من رائع مع العالمي في 2025-26، حتى أعادوه إلى اعتلاء منصة التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات.



    الحقيقة أن ما فعلته المجلة في النجم البرتغالي مبرر لحد كبير من ناحيتين..

    الأولى؛ كيف لمسؤولي "فرانس فوتبول" أن يضعوا اسم من تعمد التقليل منهم والتشكيك في جوائزهم في أكثر من مناسبة؛ آخرها عام 2025، بل في كل عام تقريبًا بالسنوات الأخيرة، يتعمد بأن يصدر رد فعل يشكك في مصداقية المجلة؟!

    اعتقد أن تكرار الحديث عن عدم العدل وفقدان المصداقية المتكرر من رونالدو تجاه الكرة الذهبية قطع كل الطرق أمامه لنيلها مرة أخرى، حتى وإن توج بكأس العالم!

    أما عن الناحية الثانية والخاصة بتفضيل ساديو ماني عليه رغم اشتراكهما في إنجاز النصر بدوري روشن السعودي..

    فبالنظر لمستوى كلاهما في كأس العالم 2026، لم يقدم رونالدو أو ماني أي شيء يذكر تقريبًا، بل كانوا ثغرة واضحة في تشكيل البرتغال والسنغال على حدٍ سواء.

    لكن أفضلية ماني للترشيح مؤكد أنه جاء لدوره مع منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا 2025، حيث وصل للنهائي أمام المغرب، قبل أزمة نيل اللقب ثم سحبه من أسود التيرانجا بعد ذلك.

    السنغالي قدم بطولة أفريقية رائعة كما هي عادته مع المنتخب السنغال، وكون هذه البطولة أقيمت في أوائل 2026، فمردودها يدخل ضمن معايير اختيار المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، بينما لم يخض رونالدو بطولة مع البرتغال منذ أغسطس 2025 سوى كأس العالم 2026 فقط في نسخة للنسيان بالنسبة له سواء من الناحية الفردية أو الجماعية.


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  • من تقليل رئيس المجلة إلى الاعتراف العملي

    بعيدًا عن هذا الصراع الشخصي بين "فرانس فوتبول" وكريستيانو رونالدو، لنعد للحديث عن دوري روشن السعودي ككل في الختام..

    لتدرك مدى أهمية نسخة 2026 من الكرة الذهبية للدوري السعودي، عد لما قاله فينسنت جارسيا؛ رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" في عام 2023، وقتما سُئل عن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين لأول مرة منذ عام 2005 وهو الحاصل عليها خمس مرات من قبل.

    حينها قال جارسيا لصحيفة "Tageszeitung" الألمانية: "رونالدو يلعب حاليًا في بطولة لا تحظى بمتابعة جيدة (الدوري السعودي)، بجانب أنه لم يتألق في كأس العالم 2022".

    وبعد ثلاث سنوات من هذا التصريح، ليس هناك أفضل من الاعتراف العملي بالتطور الذي يعيشه الدوري السعودي، ليس من المهم أن يخرج جارسيا للاعتراف في تصريح رسمي، فقائمة المرشحين كافية لتقول كل شيء.