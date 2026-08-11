في مفاجأة من ناحية الموعد، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، رسميًا اليوم الثلاثاء، زواجه من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.
بعد إثارة الجدل وانخداع الجمهور .. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه من جورجينا رسميًا
ما القصة؟
تسابقت الصحف البرتغالي المهتمة بأخبار المشاهير طوال الأيام الماضية في التكهن بموعد زفاف رونالدو وجورجينا، إذ كان الدون قد أعلن قبل أشهر أنه سيقيم الحفل بعد نهاية كأس العالم 2026.
لكن كافة المواعيد التي أعلنتها تلك الصحف مرت دون أي جديد، حتى فاجأهم صاروخ ماديرا اليوم الثلاثاء، بإعلان الزواج رسميًا.
إعلان كريستيانو سيطر عليه البساطة والغموض، إذ اكتفى بنشر صورة ليده هو وجورجينا، مرتدين دبلة الزواج في اليد اليسرى، مع إرفاقها بتعليق مقتضب: "C❤️G".
وحتى الآن لم تكشف أي صحيفة عن تفاصيل حفل زواج الثنائي، إذ نجح رونالدو في فرض السرية التامة عليه، فلم تنتشر صورة واحدة منه حتى كتابة هذه السطور.
انخداع الجمهور
المثير للضحك أن عدد كبير من الجماهير قد احتشد قبل أيام – 8 أغسطس - حول الكاتدرائية الرئيسية في مدينة فونشال بمسقط رأس رونالدو، في جزيرة ماديرا، ظنًا منهم أن الليلة هو موعد حفل زفاف البرتغالي والأرجنتينية.
وجاءت هذه التجمعات الجماهيرية الغفيرة إثر انتشار شائعات صحفية واسعة ادعت إقامة حفل زفاف رونالدو على شريكته جورجينا رودريجيز خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، مما تسبب في إرباك حفل زفاف عروسين تواجدا بالمنطقة ذاتها للزواج دون أن تكون لهما أي صلة بالنجم الشهير.
احتشدت الجماهير الغفيرة بكثافة حول ساحة كاتدرائية فونشال للظفر بلحظة مشاهدة النجم البرتغالي وشريكته.
وتواجدت الجماهير بكثافة في محيط فندق "سافوي بالاس" الفاخر، وظنت الجماهير المتجمهرة أن سيارة الـ "رولز رويس" الرمادية التي تقل العروس فاطمة نيلسون تنقل جورجينا رودريجيز بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور".
وصعّب هذا التجمهر وصول السيارة لمقر الكاتدرائية، مما دفع أحد الحاضرين في حفل الزواج الحقيقي للحرص على محاولة إبعاد الجماهير بالصراخ قائلًا: "هذه ليست جورجينا!"، وسط تأكيدات من القس ماركوس جونسالفيس، راعي الكاتدرائية، بأنه حفل زفاف لشخصين مقيمين في فرنسا ولا علاقة لهما برونالدو.
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وماذا بعد؟
بعد نهاية الجدل حول موعد زفاف رونالدو وجورجينا، يتبقى معرفة موعد عودة الدون إلى الرياض، للانتظام في مران النصر استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-27.
العالمي من المقرر أن يفتتح موسمه في دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح في 15 من أغسطس الجاري، وسط احتمالية كبيرة لغياب الدون عن اللقاء.
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