من تناقضات كريستيانو رونالدو إلى استفزاز ريال مدريد ومعاداة كيليان مبابي.. ليونيل ميسي يفتح "أبواب الجحيم" على زين الدين زيدان!

الآن.. سنستعرض بالتفصيل كل "اتهام" يواجهه زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ بعد تصريحاته عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكما ذكرنا؛ زيدان وصف ميسي بـ"الأفضل على الإطلاق"، مؤكدًا أنه سيصوت له 100 مرة للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" 2026.

هُنا.. واجه زيدان اتهامات بـ"التناقض"؛ خاصة أنه كان له تصريحات قديمة بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو الأفضل في تاريخ كرة القدم.

تصريحات زيدان عن رونالدو؛ جاءت عندما كان يتولي القيادة الفنية لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، مع تدرب الأسطورة البرتغالية تحت يديه.

- إذًا.. هل "ناقض" زين الدين زيدان نفسه الآن؟!

الإجابة هُنا قد تحتمل "نعم" و"لا" في نفس الوقت؛ لمجموعة من الأسباب المهمة للغاية، و هي:

* أولًا: زيدان كان دائمًا ما يمتدح ميسي؛ ولكنه يرى أن رونالدو الأفضل في عالم الساحرة المستديرة، عبر التاريخ.

* ثانيًا: زيدان في تصريحاته الأخيرة عن ميسي؛ قال بالحرف: "لن اتفاجأ إذا فاز ميسي بـ(الكرة الذهبية) 2026، إذا كان أي شخص لا يزال لديّه شكوك حول الجدل بشأن أفضل لاعب على الإطلاق، فبكل صراحة هو لا ينتمي إلى مجتمع كرة القدم".

أي أن زيدان الذي قال قبل 9 أو 10 سنوات، إن رونالدو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؛ يرى الآن أن ميسي الأفضل على الإطلاق، ما يجعلنا نشك أنه يناقض نفسه بالفعل.

إلا أن البعض قد يقول أيضًا إن زيدان، لم يقارن بين ميسي ورونالدو أبدًا؛ وإنما يتحدث عن الواقع الحالي بعيدًا عن نظرته في الأسطورة البرتغالية المعروفة أساسًا، وهو ما ينفي عنه تهمة التناقض.