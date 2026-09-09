هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Lionel Messi Zinedine Zidane GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

من تناقضات كريستيانو رونالدو إلى استفزاز ريال مدريد ومعاداة كيليان مبابي.. ليونيل ميسي يفتح "أبواب الجحيم" على زين الدين زيدان!

فقرات ومقالات
زين الدين زيدان
كيليان مبابي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
فرنسا
ريال مدريد
برشلونة
إنتر ميامي
النصر
الدوري الإسباني
الدوري الأمريكي

جدل كبير يشعله زيدان..

عالم كرة القدم "غريب وعجيب"؛ فتصريح واحد فقط من الممكن أن يثير الجدل، ويوجه أصابع الاتهام إلى صاحبة.

ولنا في الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، الذي تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مؤخرًا، خير دليل على ذلك.

نعم.. زيدان أشاد بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم العملاق الكتالوني برشلونة سابقًا ونادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا؛ حيث وصفه بـ"الأفضل على الإطلاق"، مع التأكيد على أنه سيصوت له 100 مرة للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.

هذه التصريحات المثيرة، فتحت "أبوابًا من الجحيم" على زيدان؛ خاصة من عشاق نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد ومهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، بالإضافة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تصريحات زيدان عن ميسي..

  • Zinedine ZidaneGetty Images

    3 اتهامات تطارد زين الدين زيدان بعد تصريحاته عن ميسي!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن تصريحات زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فتحت "أبواب الجحيم" عليه؛ لمجموعة من الأسباب المثيرة للجدل، على النحو التالي:

    * أولًا: اتهامه بالتناقض؛ بسبب تصريحاته السابقة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    * ثانيًا: اتهامه باستفزاز نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وجمهوره؛ بامتداح أحد أساطير العملاق الكتالوني برشلونة.

    * ثالثًا: اتهامه بتعمُد إحراج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ بعد تصريحات الأخير عن أحقيته بالفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    ولا ننسى أن زيدان أحد أساطير ريال مدريد أساسًا، سواء كلاعب أو مدرب؛ كما أنه بدأ مهمته على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا الأول في أغسطس 2026، حيث سيتدرب مبابي تحت يديه الآن.

    • إعلان
  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL

    زين الدين زيدان.. بين "أفضلية" كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

    الآن.. سنستعرض بالتفصيل كل "اتهام" يواجهه زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم؛ بعد تصريحاته عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الساعات القليلة الماضية.

    وكما ذكرنا؛ زيدان وصف ميسي بـ"الأفضل على الإطلاق"، مؤكدًا أنه سيصوت له 100 مرة للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    هُنا.. واجه زيدان اتهامات بـ"التناقض"؛ خاصة أنه كان له تصريحات قديمة بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو الأفضل في تاريخ كرة القدم.

    تصريحات زيدان عن رونالدو؛ جاءت عندما كان يتولي القيادة الفنية لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، مع تدرب الأسطورة البرتغالية تحت يديه.

    - إذًا.. هل "ناقض" زين الدين زيدان نفسه الآن؟!

    الإجابة هُنا قد تحتمل "نعم" و"لا" في نفس الوقت؛ لمجموعة من الأسباب المهمة للغاية، وهي:

    * أولًا: زيدان كان دائمًا ما يمتدح ميسي؛ ولكنه يرى أن رونالدو الأفضل في عالم الساحرة المستديرة، عبر التاريخ.

    * ثانيًا: زيدان في تصريحاته الأخيرة عن ميسي؛ قال بالحرف: "لن اتفاجأ إذا فاز ميسي بـ(الكرة الذهبية) 2026، إذا كان أي شخص لا يزال لديّه شكوك حول الجدل بشأن أفضل لاعب على الإطلاق، فبكل صراحة هو لا ينتمي إلى مجتمع كرة القدم".

    أي أن زيدان الذي قال قبل 9 أو 10 سنوات، إن رونالدو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؛ يرى الآن أن ميسي الأفضل على الإطلاق، ما يجعلنا نشك أنه يناقض نفسه بالفعل.

    إلا أن البعض قد يقول أيضًا إن زيدان، لم يقارن بين ميسي ورونالدو أبدًا؛ وإنما يتحدث عن الواقع الحالي بعيدًا عن نظرته في الأسطورة البرتغالية المعروفة أساسًا، وهو ما ينفي عنه تهمة التناقض.

  • Real Madrid FansGetty Images

    زين الدين زيدان.. لا يستفز نادي ريال مدريد وجمهوره ولكن!

    وعلى جانب آخر.. يعتقد كل عاشق لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أو العملاق الكتالوني برشلونة، أن امتداح أحد أساطيرهما للطرف الآخر؛ هو بمثابة الاستفزاز والخيانة، التي لا تغتفر.

    وبالتالي؛ فإن امتداح أسطورة مدريدية بحجم الفرنسي زين الدين زيدان لنجم برشلوني سابق أو حالي، يُعتبر استفزازًا وخيانة من وجهة نظرهم.

    فما بالك عزيزي القارئ، عندما يكون اللاعب البرشلوني السابق الذي يمتدحه زيدان؛ هو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي عذب ريال مدريد وجمهوره كثيرًا.

    - إذًا.. هل تعمد زين الدين زيدان "استفزاز" ريال مدريد؟

    الإجابة ستكون هُنا عزيزي القارئ، هي "لا" بالطبع؛ فزيدان معروف عشقه لكرة القدم مع أبداء رأيه بناءً على ذلك، كما أنه في مواقف كثيرة رفض "مجاملة" ريال مدريد وجمهوره وإعلامه.

    ونتذكر بعض المواقف التي رفض فيها زيدان، "مجاملة" ريال مدريد وجمهوره وإعلامه، وتحديدًا عندما كان يتولى القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رفض ترديد شعار "Anti-Madridismo"؛ والمقصود به معادة ريال مدريد.

    * ثانيًا: الوقوف ضد جمهور ريال مدريد؛ بسبب النجم الويلزي جاريث بيل.

    وبخصوص النقطة الأولى.. زيدان لم ينكر أن هُناك "معاداة للريال" من وجهة نظره، وإنما رفض تصوير الفريق في صورة الضحية دائمًا؛ لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، وتطور اللاعبين.

    أي أن زيدان كان يتحدث عن تعرض ريال مدريد للظلم، كأي مدرب مر على هذا الفريق العاصمي، مع إدعاء بوجود محاباة لفرق أخرى أحيانًا؛ ولكنه رفض أن يكون هذا هو الشعار أو النهج، الذي يسير عليه النادي دائمًا.

    أما فيما يتعلق ببيل.. نحن نتذكر أن زيدان نفسه طالب بالاستغناء عنه صيف عام 2019؛ لكن عندما استمر اللاعب، وقف في صفه ضد صافرات الاستهجان الجماهيرية.

    وهذا يؤكد أن زيدان يخرج ببعض التصريحات، أو يتخذ مواقف بعينها يراها مناسبة، بعيدًا عن أي حسابات تتعلق بالاستفزاز أو الخيانة؛ مثلما فعل عندما قال إنه سيصوت 100 مرة لميسي، من أجل الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL

    زين الدين زيدان.. قلق كبير بسبب كيليان مبابي و"الرسالة المبطنة ممكنة"!

    أخيرًا.. العالم أجمع يترقب رؤية كيليان مبابي، مهاجم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يتدرب تحت يد الأسطورة زين الدين الدين، في منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

    وإذا عودنا إلى الوراء قليلًا؛ سنجد أن زيدان من أشد المعجبين بمبابي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استقباله في ريال مدريد؛ عندما جاء مبابي لأداء بعض الاختبارات في سن صغير.

    * ثانيًا: تصريحاته السابقة بأن مبابي سيصنع التاريخ؛ حيث يمتلك كافة الإمكانات التي تجعله يسبق الجميع.

    إلا أن تصريح زيدان الأخير، بأنه سيصوت لميسي 100 مرة من أجل الفوز بـ"الكرة الذهبية" 2026، جاء في وقتٍ حساس للغاية؛ حيث أعقب حديث مبابي نفسه منذ يومين أو ثلاثة تقريبًا، عن أنه الأحق بالتتويج بالجائزة.

    هُنا.. البعض وصف تصريح زيدان، بأنه إحراج لمبابي؛ بينما ذهب آخرون إلى أن ذلك من الممكن أن يصنع حساسية بينهما، داخل منتخب فرنسا.

    وحتى الآن؛ نحن لا نستطيع إعطاء إجابة صريحة وواضحة بخصوص هذه الجزئية - عكس النقطتين الماضيتين -، لأننا لا زلنا لم نرَ الثنائي معًا في معسكر "الديوك".

    لكن أيضًا؛ ربما تصريحات زيدان "رسالة مبطنة" إلى مبابي أساسًا، بضرورة عدم التوقف عند ما فعله وبذل المزيد.

    بمعنى.. من الممكن أن زيدان يرى في مبابي، إمكانات أفضل بكثير مما قدّمه في 2026؛ لذا فإنه لا يجب أن يقف عند هذا الحد، ويعتقد أن مستواه يؤهله ليكون الأفضل في العالم.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة، بخصوص علاقة زيدان وكيليان مبابي.