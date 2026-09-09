من تناقضات كريستيانو رونالدو إلى استفزاز ريال مدريد ومعاداة كيليان مبابي.. ليونيل ميسي يفتح "أبواب الجحيم" على زين الدين زيدان!

وعلى جانب آخر.. يعتقد كل عاشق لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أو العملاق الكتالوني برشلونة، أن امتداح أحد أساطيرهما للطرف الآخر؛ هو بمثابة الاستفزاز والخيانة، التي لا تغتفر.
وبالتالي؛ فإن امتداح أسطورة مدريدية بحجم الفرنسي زين الدين زيدان لنجم برشلوني سابق أو حالي، يُعتبر استفزازًا وخيانة من وجهة نظرهم.
فما بالك عزيزي القارئ، عندما يكون اللاعب البرشلوني السابق الذي يمتدحه زيدان؛ هو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي عذب ريال مدريد وجمهوره كثيرًا.
- إذًا.. هل تعمد زين الدين زيدان "استفزاز" ريال مدريد؟
الإجابة ستكون هُنا عزيزي القارئ، هي "لا" بالطبع؛ فزيدان معروف عشقه لكرة القدم مع أبداء رأيه بناءً على ذلك، كما أنه في مواقف كثيرة رفض "مجاملة" ريال مدريد وجمهوره وإعلامه.
ونتذكر بعض المواقف التي رفض فيها زيدان، "مجاملة" ريال مدريد وجمهوره وإعلامه، وتحديدًا عندما كان يتولى القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: رفض ترديد شعار "Anti-Madridismo"؛ والمقصود به معادة ريال مدريد.
* ثانيًا: الوقوف ضد جمهور ريال مدريد؛ بسبب النجم الويلزي جاريث بيل.
وبخصوص النقطة الأولى.. زيدان لم ينكر أن هُناك "معاداة للريال" من وجهة نظره، وإنما رفض تصوير الفريق في صورة الضحية دائمًا؛ لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، وتطور اللاعبين.
أي أن زيدان كان يتحدث عن تعرض ريال مدريد للظلم، كأي مدرب مر على هذا الفريق العاصمي، مع إدعاء بوجود محاباة لفرق أخرى أحيانًا؛ ولكنه رفض أن يكون هذا هو الشعار أو النهج، الذي يسير عليه النادي دائمًا.
أما فيما يتعلق ببيل.. نحن نتذكر أن زيدان نفسه طالب بالاستغناء عنه صيف عام 2019؛ لكن عندما استمر اللاعب، وقف في صفه ضد صافرات الاستهجان الجماهيرية.
وهذا يؤكد أن زيدان يخرج ببعض التصريحات، أو يتخذ مواقف بعينها يراها مناسبة، بعيدًا عن أي حسابات تتعلق بالاستفزاز أو الخيانة؛ مثلما فعل عندما قال إنه سيصوت 100 مرة لميسي، من أجل الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 2026.