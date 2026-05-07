Goal.com
مباشر
Cristiano Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

احتفالية غير مفهومة وشبهة "حركة لا أخلاقية" جديدة .. كريستيانو رونالدو صاحب أجمل مقطع وأسوأ لقطة بديربي النصر والشباب

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي
الشباب ضد النصر
الشباب
علي البليهي

كيف سارت ليلة كريستيانو رونالدو بديربي النصر والشباب؟

كرة القدم تعطي من يعطيها .. مقولة بلا معنى أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكأن الساحرة المستديرة تُكافأه  على كل ما بذله على مدار سنوات مضت، وليس على قدر مستواه الحالي، فصاروخ ماديرا استثنائي دائمًا!

الدون قاد العالمي اليوم الخميس، للفوز أمام الشباب برباعية مقابل هدفين، على استاد الليوث، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة.

فيما أتت ثنائي الليث الأبيض عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو وعلي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 82 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بخمس نقاط على الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل، أما الشباب فيحل بالمركز الـ13 بـ32 نقطة.

وبعيدًا عن أحداث المباراة بشكل عام والمستوى الجماعي للفريقين، كيف دارت ليلة كريستيانو رونالدو بشكل فردي في ديربي الشباب؟ .. هذا ما نستعرضه في السطور التالية..

  • أجمل مقطع ستراه اليوم .. "نصيحة لم يستمع لها الدون"

    ليلة صاروخ ماديرا بدأ بمقطع رائع مع الطفل المصاحب له أثناء نزوله إلى أرض الملعب..

    الطفل الذي يبدو أنه لم يتخط حاجز الخمس سنوات، خطف الأنظار من رونالدو أثناء نزوله إلى أرض الملعب، ففور نزوله بدأ بمطالبة الحضور بالهدوء، بل وطالبهم بالصمت، وكأنه نجم يرد على هتافات الخصوم ضده.


    تواصل شغب الطفل أثناء ترديد نشيد الناديين، وهنا طالبه رونالدو بالهدوء .. وهذه هي النصيحة التي لم يعمل بها النجم البرتغالي على مدار أحداث الديربي..



    • إعلان

  • جسد بلا روح .. والنتيجة هدف!

    بالانتقال للحديث عن مستوى رونالدو في الديربي أمام الشباب، فملخصه "كأن النصر يلعب بعشرة لاعبين" .. هذا هو الواقع الذي لا يمكن أن ينكره أحد في الفترة الأخيرة، لكن تبقى ميزته أن قادر بلقطة واحدة أن يسجل هدفًا، وإن كان يهدر قبله الكثير.

    صاحب الـ41 عامًا، بعدما تعامل بسوء في كافة الكرات التي وصلت له قبل الدقيقة 75 مع وقوعه في مصيدة التسلل التي تسببت في إلغاء هدف له في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، نجح أخيرًا في إحراز الهدف الثالث في المباراة، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، بعدما استقبل عرضية أرضية من الجناح السنغالي ساديو ماني.

    بهذا الهدف رفع رصيده العام إلى 971 هدفًا في مختلف البطولات مع مختلف الفرق التي مثلها بما فيها المنتخب البرتغالي.

    والليلة كذلك يحتفل الدون بالوصول للهدف رقم مائة في 105 مباريات في دوري روشن السعودي، منذ الانتقال له في الميركاتو الشتوي 2023.

    هذا هو ملخص ليلة رونالدو "فنيًا" أمام الشباب، أما انضباطيًا فالحديث يطول في السطور التالية..

  • احتفالية غير مفهومة .. وشبهة "حركة لا أخلاقية" جديدة

    أثار كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل في ديربي الليلة أمام الشباب، سواء لاحتفاليته بالهدف أو حتى بتفاعله مع جمهور الشباب..

    البداية من احتفاله بعد إحراز الهدف، فقد أشار بحركات "غير مفهومة" بيده، لكن ربما إشارة "رشوة" كسخرية ممن وصفوا الموسم الجاري من الدوري السعودي بـ"الفاسد"، زاعمين تعمد توجيه اللقب للنصر من أجل كريستيانو رونالدو.

    المشكلة الأكبر كانت عندما هتف جمهور الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، إذ بدأ البرتغالي بالرقص أولًا على تلك الهتافات بلا مبالاة، فيما حاول الهولندي ويسلي هوديت؛ نجم الليوث، إبعاده عن المدرجات منعًا لتطور الموقف.

    لكن رونالدو لم يقف عند حد الرقص، بل بدى وكأنه يكرر حركته "اللا أخلاقية" التي قام بها أمام الجمهور نفسه من قبل، وتم إيقافه على إثرها حينها لمدة مباراة واحدة، في قرار صدر من لجنة الانضباط والأخلاق بفبراير 2024.


  • انفعال على طاقم نور الدين بن زكري .. والحكم الرابع

    استمرارًا مع الحديث عن "لا انضباط" رونالدو في الديربي، فقد جمعته عدة مواقف سواء مع الشبابيين أو حتى الحكم الرابع..

    بين شوطي المباراة، كاد صاروخ ماديرا أن يشتبك مع أحد العاملين في الجهاز الفني للشباب بقيادة نور الدين بن زكري. الفيديو المنتشر للواقعة لم يُظهرأيهما بدأ باستفزاز الآخر، لكن بدى الدون وكأنه سيعتدي على خصمه لولا تدخل الحضور للفصل بينهما.


    على جانب آخر، وبعد خروج رونالدو بديلًا في الدقيقة 1+90، طالب النصر باحتساب ضربة جزاء على إثر ضرب مارسيلو جروهي؛ حارس الشباب، للمهاجم عبدالله الحمدان في وجهه في كرة مشتركة.

    لكن أثناء مراجعة الحالة من حكام تقنية الفيديو، انفعل رونالدو على الحكم الرابع في المباراة، بحسب ما نشرت صحيفة "اليوم" فيديو له.

  • الاشتباك المنتظر .. رونالدو vs علي البليهي

    في ختام حديثنا عن "اللا انضباط"، لم يخلف علي البليهي؛ مدافع الشباب، عادته من محاولات استفزاز كريستيانو رونالدو، بهدف إخراجه من أجواء اللقاء، إذ جمعتهما بعض اللقطات التي لم تختلف كثيرًا عن مواجهاتهما السابقة..




  • بالأرقام .. ماذا قدم رونالدو أمام الشباب؟

    لمحبي الأرقام، شارك رونالدو أمام الشباب لمدة 91 دقيقة، سجل بها هدفين، أُلغي أحدهما، بداعي التسلل، فيما سدد ثلاث تسديدات، واحدة منها فقط على المرمى.

    لمس الدون الكرة بشكل عام 24 مرة، ومررها 17، فيما لم يصنع أي هدف، كما لم يخلق أي فرصة تهديف، ولم يقف بأي مراوغة، فيما تفوق في ثنائيتين من أصل 3.

دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الهلال crest
الهلال
الهلال