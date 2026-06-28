إذا كنت من عشاق نادي ريال مدريد، فحتمًا تخيلتهما بقميص الملكي، وهما يتحدثان معًا في الممر المؤدي إلى ملعب هارد روك، كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز، صديقا الأمس، ومنافسا اليوم، في واحدة من قمم دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

مواجهة انتهت بالتعادل السلبي، رغم أن اللقاء كان مثيرًا للغاية، اتسم بالرتم السريع، وكاد المنتخب الكولومبي أن يخرج فيه فائزًا أمام البرتغال، لولا إلغاء هدف دافينسون سانشيز في الدقيقة 90+1، بداعي التسلل.

كولومبيا حسمت الصدارة، بـ7 نقاط تربعت بها في رأس المجموعة الحادية عشرة، بينما جاءت البرتغال في الوصافة بـ5 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية ثالثًا بـ4 نقاط، بينما ودعت أوزبكستان بلا نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز، في لقاء البرتغال وكولومبيا..