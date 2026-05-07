Cristiano Ronaldo LeBron James 2026Getty/GOAL
Chris Burton و محمود خالد

خاص | "أسهل من ثنائية ليبرون جيمس" .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلق على حلم كريستيانو رونالدو باللعب مع نجله!

هل نشاهد رونالدو وكريستيانو جونيور معًا في فريق واحد؟

لا يزال كريستيانو رونالدو يحلم بفريق واحد مع ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، حيث صرح زميله السابق في مانشستر يونايتد لويس ساها لموقع GOAL بأن تحقيق هذا "الحلم" سيكون أسهل بالنسبة للدون، مما كان عليه الحال مع ليبرون جيمس، نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وقد نجح أحد أعظم الرياضيين في التاريخ، في تحويل الرياضة الاحترافية إلى مشروع عائلي، ومن المنتظر أن يحذو رونالدو حذوه.

    رونالدو، صاحب الـ41 عامًا، يضع لنفسه أهدافًا مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت تشغل باله، عندما انطلق في طريقه نحو النجومية. في ذلك الوقت، كان كل ما يهمه هو الفوز بالبطولات وإعادة كتابة تاريخ كرة القدم.

    ومع النصر والمنتخب البرتغالي، لا يزال كريستيانو يضع هذين الهدفين أمامه، بالمنافسة على لقبي دوري روشن السعودي، وكأس العالم 2026، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، إلا أن المهاجم التاريخي قد اكتسب الحق في أن يصبح أكثر أنانية قليلًا في نظرته للأمور.

    ولم يخف المهاجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، رغبته في أن يحقق إنجاز الـ1000 هدف في المسابقات الرسمية، قبل التفكير في الاعتزال، وقد بات قريبًا للغاية من هذا الإنجاز الرائع.

    في نفس الوقت، يامل رونالدو، الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2027، أن يحظى بفرصة اللعب، جنبًا إلى جنب، مع ابنه صاحب الـ16 عامًا، والذي كان ملازمًا لوالده في جولاته عبر أوروبا والشرق الأوسط، فضلًا عن تألقه في العديد من أكاديميات الكرة.

    وذكرت تقارير إعلامية بأن النصر يخطط بالفعل إلى تصعيد كريستيانو جونيور إلى الفريق الأول، بعدما شاهدوا انطلاقته الدولية مع منتخب البرتغال في فئات الشباب.

    هناك العديد من الأمثلة على مر السنين، لآباء تنافسوا مع أو ضد أبنائهم، لكن قلة منها أثارت ضجة كبيرة مثلما فعل رونالدو. وقد حقق نجم كرة السلة ليبرون جيمس هذا الإنجاز بالفعل إلى جانب ابنه بروني في فريق لوس أنجلوس ليكرز، حيث استلهم الدون، الإلهام من أسطورة الـNBA.

    وعند سؤاله عمّا قد يعنيه لرونالدو اللعب جنبًا إلى جنب مع جونيور، قال ساها - الذي شارك ذات يوم غرفة الملابس مع البرتغالي في أولد ترافورد - لموقع GOAL في حوار حصري بالتعاون مع Wiz Slots: "أعتقد أنه ربما يكون من الأسهل تحقيق ذلك في كرة القدم مقارنةً بالدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) نظرًا لعدد اللاعبين المسموح بهم في تلك الفئة.

    بوجود اسم مثل كريستيانو، يمكنك أن يكون لك رأي في بعض الأمور. سأكون سعيدًا للغاية؛ لأن هذه فرصة تحقق حلم أي والد، أن يصبح ابنه لاعبًا محترفًا. هذا إنجاز بحد ذاته، وسيكون ذلك بمثابة تتويج رائع.

    أنا متأكد أنه إذا حان هذا الوقت، فسيقدره الجميع لأنني أعتقد أن تفانيه أظهر الطريق الصحيح لابنه، ومن الرائع رؤية ذلك. النجاح لا يأتي فقط لأنك عشت في بيئة ثرية تزخر بكل أنواع الفرص. لذا أعتقد أن هذا يمنح جونيور الكثير من الاحترام."

    رونالدو، الذي يحصل على أعلى أجر في عالم كرة القدم، لا يزال أمامه عام واحد على انتهاء عقده مع نادي النصر. وقد تتيح له الأشهر الـ12 المقبلة فرصة لضم جونيور إلى صفوف المحترفين.

    ويبقى أن نرى في أي اتجاه ستسير مسيرتهما المهنية، مع وجود الكثير من التكهنات حول انتقال آخر لـCR7 يسمح له باللعب حتى منتصف الأربعينيات من عمره - وربما يشارك في بطولة كبرى أخرى على طول الطريق ويتفوق على منافسه الأبدي ليونيل ميسي، الذي سيبلغ 41 عامًا عندما ينتهي عقده مع إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS، في عام 2028.

