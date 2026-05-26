أمنية كريستيانو رونالدو، شروط جورج جيسوس وعودة بطل المشاكل!.. تحديات تهدد بـ"إسقاط النصر" في الموسم الجديد

لم تكد تنتهي مراسم التتويج الصاخبة في "الأول بارك"، أو تجف دموع الفرح من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهو يرفع لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 عاليًا؛ حتى بدأت الأضواء الخافتة في المكاتب الإدارية لشركة النصر، تكشف عن مجموعة من "التحديات الصعبة" التي تنتظر النادي العاصمي الكبير.

وكما يُقال دائمًا "الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه"؛ لذا فاليوم.. يجد النصر نفسه يقف أمام حقل ألغام حقيقي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

نعم.. الإدارة النصراوية يجب أن تحسم عدة ملفات مهمة، وأن تلتزم بـ"الوعود" التي تقطعها؛ حتى لا تضع الفريق الأول وسط العاصفة، خلال منافسات الموسم القادم.

ومن حُسن حظ النصر، أن معظم منافسيه - خاصة عملاق الرياض الهلال -، كانوا بعيدين عن مستواهم في الموسم المُنتهي؛ ما ساعده على التتويج بلقب الدوري، رقم 20 في تاريخه.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز "التحديات" التي تواجه نادي النصر، استعدادًا للموسم الرياضي القادم..