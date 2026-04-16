"أرجوك اتصل بي لنعد أصدقاء" .. جاري لينكر: ميسي تسبب في غضب كريستيانو رونالدو مني

وربما تفاقمت حدة التوتر العام الماضي بعد أن استبعد لينكر النجم البرتغالي من قائمته الشخصية لأعظم لاعبي كرة القدم، التي أطلق عليها اسم «ماونت راشمور». ورغم اعترافه بالإنجازات المذهلة التي حققتها نخبة لاعبي كرة القدم الحديثة، إلا أن المهاجم الإنجليزي السابق أصر على أن ميسي يحتل مرتبة فريدة من نوعها في عالم العظمة.

وفي معرض شرحه لأسباب تفضيله لميسي على كريستيانو، أضاف لينكر: "إنه [ميسي] لاعبي المفضل على الإطلاق، ببساطة لأنه أفضل لاعب على الإطلاق، من وجهة نظري. حتى الفارق بين بعض العظماء الحقيقيين، مثل كرويف وزيدان ورونالدو، وحقيقة أنه يمكن أن يكون هناك مستوى آخر فوقهم، أعلى منهم بوضوح، هو أمر رائع حقًا.

"لولا إصاباته، أعتقد أننا كنا سنضم رونالدو البرازيلي إلى هذه المجموعة. لكن للأسف، تعرض للإصابات، ومع ذلك حقق إنجازات مذهلة، وكان مبهجًا. لذا، لو كان لدي أربعة، كما تعلمون، مثل "جبل رشمور"، نعم، سيكون هؤلاء هم الأربعة الذين سأختارهم. إذن، بيليه، مارادونا، ميسي، فينومينو [رونالدو]".