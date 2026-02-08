بعد تشبيه كريستيانو رونالدو بـ"خادمة المنزل قبل رمضان" .. ثمانية تصدر بيانًا رسميًا حول الواقعة الجدلية

صاروخ ماديرا فجر أزمة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي، بعدما امتنع عن المشاركة في مباريات النصر الأخيرة، تحديدًا أمام الرياض ثم الاتحاد في الجولتين 20 و21 من المسابقة المحلية.

هذا الغضب، بحسب صحف الأجنبية والسعودية، نابع من مزاعم تفاوت الدعم بين الهلال وبقية الأندية وعلى رأسهم النصر بالطبع.

وتشير التقارير إلى استياء الدون من انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال في الثاني من فبراير الجاري، أي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في المملكة بساعات قليلة، بخلاف إبرام الزعيم عدة صفقات أخرى كمحمد قادر قيتي، سايمون بوابري، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش.

فيما لم يتعاقد العالمي سوى مع العراقي الشاب عبدالكريم حيدر، والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان، رغم حاجة الفريق لبعض التدعيمات الأخرى إلا أن عدم توافر سيولة مالية حال دون إبرام المزيد من التعاقدات.

على إثر كل ذلك، تتواصل أزمة استياء كريستيانو رونالدو وسط صمت تام منه، إذ لم يصدر أي تصريح رسمي في هذا الشأن.