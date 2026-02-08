تحرك مسؤولو قناة "رياضة ثمانية" على الفور أمام المقطع الجدلي الذي أغضب جمهور النصر بشأن القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر برنامج "قابل للنشر".
بعد تشبيه كريستيانو رونالدو بـ"خادمة المنزل قبل رمضان" .. ثمانية تصدر بيانًا رسميًا حول الواقعة الجدلية
غضب رونالدو في النصر
صاروخ ماديرا فجر أزمة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي، بعدما امتنع عن المشاركة في مباريات النصر الأخيرة، تحديدًا أمام الرياض ثم الاتحاد في الجولتين 20 و21 من المسابقة المحلية.
هذا الغضب، بحسب صحف الأجنبية والسعودية، نابع من مزاعم تفاوت الدعم بين الهلال وبقية الأندية وعلى رأسهم النصر بالطبع.
وتشير التقارير إلى استياء الدون من انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال في الثاني من فبراير الجاري، أي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في المملكة بساعات قليلة، بخلاف إبرام الزعيم عدة صفقات أخرى كمحمد قادر قيتي، سايمون بوابري، بابلو ماري، ريان الدوسري، مراد هوساوي وسلطان مندش.
فيما لم يتعاقد العالمي سوى مع العراقي الشاب عبدالكريم حيدر، والمهاجم السعودي عبدالله الحمدان، رغم حاجة الفريق لبعض التدعيمات الأخرى إلا أن عدم توافر سيولة مالية حال دون إبرام المزيد من التعاقدات.
على إثر كل ذلك، تتواصل أزمة استياء كريستيانو رونالدو وسط صمت تام منه، إذ لم يصدر أي تصريح رسمي في هذا الشأن.
- Getty Images Sport
سخرية "قابل للنشر" من الدون
"قابل للنشر" هو برنامج تفاعلي مع الجماهير من مدرجات مباريات دوري روشن السعودي، يُذاع عبر قناة "ثمانية".
وكالمعتاد نُشرت الفقرة التفاعلية مع الجمهور، الخاصة بكلاسيكو النصر والاتحاد، الذي أقيم أول أمس السبت، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن.
أحد الحضور في المدرجات أعرب عن خيبة أمله لغياب كريستيانو رونالدو عن المباراة، مؤكدًا أنه حضر لرؤيته فقط، ليرد عليه مقدم "قابل للنشر": "هو زعلان، كالشغالة (خادمة المنزل) قبل رمضان. هذا ليس من حقه، ما دخله هو!".
هذا التعليق أثار استياء النصراويين، فاتخذت "ثمانية" موقف حاسم تجاهه..
بيان "ثمانية"
من جانبها، أصدرت قناة "ثمانية" بيانًا رسميًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اعتذرت خلاله لنادي النصر وجماهيره.
وأكدت القناة أن هذا التعليق تم حذفه من حلقة "قابل للنشر"، واعدة جماهيرها بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء غير المقصودة مرة أخرى.
وجاء نص بيان قناة "ثمانية" كالتالي:
إشارةً للفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي من برنامج قابل للنشر والتي ظهرت في الحلقة الأخيرة، نعتذر لنادي النصر وجماهيره العريضة وكل من أساء له المقطع المذكور.
وإضافةً لحذف الجزئية المذكورة من الحلقة مباشرةً، اتخذنا إجراءات داخلية على مستوى فرق المراجعة والتحرير لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل. وعليه نوضح أننا علّقنا نشر البرنامج لإعادة النظر فيه.
مهمتنا لا زالت كما هي: صناعة تجربة رياضية سعودية أصيلة ومتزنة، تليق بحجم دورينا وجماهيريته، وتوازي طموحنا جميعًا. وأنتم الجزء الأهم في هذه الرحلة الطويلة، فشكرًا لحرصكم وتنبيهكم.
مسيرة رونالدو مع النصر
يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".