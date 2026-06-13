فيديو | "سترى رونالدو وهو يفوز يا حاقد" .. إبراهيموفيتش يطرد سبيد على الهواء بسبب توقعاته لكأس العالم!

الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، تعرض لانتقادات عنيفة للغاية؛ وذلك على هامش استعدادات منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، لبطولة كأس العالم 2026.

البعض قام بوصف رونالدو، بأنه "عبء" على منظومة لعب منتخب البرتغال؛ مطالبين بإجلاسه على دكة البدلاء، خلال البطولة العالمية.

بل ذهب البعض للحديث عن ضعف لياقة الأسطورة البرتغالية، وفقدانه المرونة التي كان يتمتع بها؛ وذلك بسبب عامل السن في المقام الأول، حيث وصل إلى الـ41 عامًا.

وفي هذا السياق.. نفى الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، معاناته فنيًا أو بدنيًا؛ وذلك قبل انطلاق مشوار منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

رونالدو أشار في تصريحات نقلها الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، إلى أنه يشعر بحالة جيدة جدًا؛ في تأكيد على جاهزيته التامة، للمشاركة في البطولة العالمية.

وأضاف الأسطورة البرتغالية؛ مخاطبًا منتقديه: "ألم تتابعوا المباريات؟!".

وعلى جانب آخر.. أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، عن ثقته الكبيرة، في جيل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم الحالي.

وعن ذلك يقول رونالدو: "هذا الجيل سيُحقق إنجازات عظيمة للبرتغال".

وشدد الأسطورة البرتغالية على أن منتخبه، يُشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وسط آمال كبيرة للغاية، من أجل انتزاع اللقب.