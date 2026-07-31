بعد جدل إجازته.. الكشف عن "موعد مفاجئ" لانضمام كريستيانو رونالدو إلى تدريبات النصر

لم يعلن عملاق الرياض النصر، مدة إجازة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

إلا أن بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أنه سينضم إلى المعسكر الإعدادي للنصر في البرتغال، مطلع شهر أغسطس 2026.

ومن ناحيتهم.. أعلن عدد من الإعلاميين المقربين من النصر، في الأيام القليلة الماضية، أن الأسطورة البرتغالية قطع إجازته وحضر "المعسكر الإعدادي" للفريق الأول؛ من أجل مناقشة مجموعة من الملفات المهمة مع الإداراتين الرياضية والتنفيذية، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وبالتحري عن الأمر؛ لم يتم العثور على أي إثباتات بشأن حضور رونالدو معسكر النصر، ليبقى موعد عودته للتدريبات غامضًا.