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Cristiano Ronaldo NassrGetty
محمود خالد

بوستيكوجلو أخفى الرواية الحقيقية .. "بكاء شديد" في كواليس تبديل كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق!

كريستيانو رونالدو
النصر
دوري روشن السعودي

النصر حقق ريمونتادا مذهلة بعد استبداله..

يبدو أن قصة خروج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المبكر، في مباراة النصر والاتفاق، تحمل بعض الكواليس التي لم يكشف عنها الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لـ"العالمي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة.

تبديل رونالدو مع بداية الشوط الثاني، كان القصة التي أثارت جدلًا كبيرًا، في المباراة التي شهدت فوزًا دراماتيكيًا للنصر على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

وبينما خرج الاتفاق متقدمًا بثنائية نظيفة، مع نهاية الشوط الأول، قرر بوستيكوجلو، الدفع بمتوسط الميدان، عبد الله الخيبري، بدلًا من رونالدو، قبل أن يشهد الشوط الثاني، انتفاضة نصراوية، بإحراز ثلاثية عن طريق عبد الإله العمري وساديو ماني (هدفين)، وسط تألق صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، الذي صنع تمريرتين حاسمتين.

الريمونتادا النصراوية في الشوط الثاني، جعلت رونالدو بين وجهي عملة، بين ما إذا كان القائد يعاني من الإجهاد، أو التخلص من عبء، ما ساهم في العودة.

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  • رواية جديدة حول تبديل رونالدو

    وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عن رواية جديدة، وراء قرار بوستيكوجلو، بتبديل رونالدو مع بداية الشوط الثاني، مؤكدًا أن صاحب الرقم "7"، هو من طلب التبديل.

    وأضاف الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، أن كريستيانو رونالدو لم يكن قادرًا على استكمال المباراة، أما عن عدم مشاركته اللاعبين في احتفالية الفوز، بأنه دخل في نوبة بكاء شديد بعد اللقاء.

    الشنيف استشهد ببكاء رونالدو، على عشقه للنصر، ويُرجح بأن يكون السبب وراءه هو عدم مساهمة كريستيانو في ظل تأخر فريقه، قبل تحقيق الريمونتادا خلال الشوط الثاني.


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    ما قاله بوستيكوجلو عن تبديل رونالدو

    ولم يكشف أنجي بوستيكوجلو، ما قاله الشنيف، حول طلب رونالدو التبديل، حيث فسّر القرار، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بقوله إنه كان مدروسًا ونابعًا من رؤية فنية بحتة، من أجل مصلحة الفريق، في ظل الظروف المعقدة التي فرضها اللقاء، مشددًا على أن التغييرات كانت تهدف لضخ دماء جديدة قادرة على تطبيق النهج التكتيكي المطلوب للعودة في النتيجة.

    وأضاف "مهمتي هي محاولة مساعدة اللاعبين في كل مباراة بناءً على ما أراه. وبالنسبة لكريستيانو، فنحن نعرف أنه لم يخض الكثير من المباريات مؤخرًا، ومع لعبنا بعشرة لاعبين، كان من الصعب أن يستمر في الملعب بعد 45 دقيقة".

    ونوّه بوستيكوجلو بأن استبدال رونالدو، أو أي لاعب آخر، يأتي من أجل الإضافة الفنية دائمًا، مشيدًا بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون البدلاء حتى تحقق الهدف المنشود.

  • كريستيانو ومعاناة ما بعد كأس العالم

    ولا يزال كريستيانو رونالدو، يُظهر عدم وصوله إلى الجاهزية التامة، بعد العودة من رحلة نهائيات كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب البرتغال إلى دور الـ16، قبل وداع البطولة على يد إسبانيا.

    رونالدو غاب عن معسكر النصر الخارجي قبل بداية الموسم، من أجل قضاء عطلة الصيف، والزواج من شريكته جورجينا رودريجيز، فيما خرج بتصريحات، ألمح فيها بأنه قد يتخذ قرار الاعتزال في نهاية الموسم الجاري.

    واكتفى كريستيانو رونالدو بمشاهدة مباراة النصر، أمام الفتح، في الجولة الأولى، من المقصورة، فيما شارك بديلًا لمدة 28 دقيقة، في الجولة الثانية، أمام الرياض، حيث سجل هدفًا وقاد فريقه للانتصار برباعية، فيما لعب شوطًا أول أمام الاتفاق، ثم غاب عن ريمونتادا الـ45 دقيقة الثانية.

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  • حلم الـ1000 هدف

    وما إن تأكدت صحة رواية رونالدو، باتخاذ قرار الاعتزال عقب نهاية الموسم، فإنه بات عليه تحدٍّ كبير لتحقيق حلمه، وهو الوصول إلى الألف هدف، علمًا بأن العدّاد الحالي لا يبعده كثيرًا عن بلوغه، حيث يتبقى لديه 23 هدفًا فقط.

    يأتي ذلك في ظل محاربة بطل دوري روشن، في أكثر من جبهة، خلال الموسم الرياضي "2026-2027"، حيث يدافع عن لقبه في الدوري، فضلًا عن مشاركته في بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة.

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