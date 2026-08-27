بوستيكوجلو أخفى الرواية الحقيقية .. "بكاء شديد" في كواليس تبديل كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق!

يبدو أن قصة خروج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المبكر، في مباراة النصر والاتفاق، تحمل بعض الكواليس التي لم يكشف عنها الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لـ"العالمي"، في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة.

تبديل رونالدو مع بداية الشوط الثاني، كان القصة التي أثارت جدلًا كبيرًا، في المباراة التي شهدت فوزًا دراماتيكيًا للنصر على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

وبينما خرج الاتفاق متقدمًا بثنائية نظيفة، مع نهاية الشوط الأول، قرر بوستيكوجلو، الدفع بمتوسط الميدان، عبد الله الخيبري، بدلًا من رونالدو، قبل أن يشهد الشوط الثاني، انتفاضة نصراوية، بإحراز ثلاثية عن طريق عبد الإله العمري وساديو ماني (هدفين)، وسط تألق صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، الذي صنع تمريرتين حاسمتين.

الريمونتادا النصراوية في الشوط الثاني، جعلت رونالدو بين وجهي عملة، بين ما إذا كان القائد يعاني من الإجهاد، أو التخلص من عبء، ما ساهم في العودة.