إعادة إنجاز كريستيانو رونالدو ومنع مشهد برشلونة التاريخي في الكلاسيكو!.. تحديات ريال مدريد لـ"تجميل الموسم الصفري"

في أروقة "سانتياجو برنابيو"، حيث لا تُرفع إلا الكؤوس؛ أصبحت تفوح الآن رائحة قلق شديد، استعدادًا لـ"موسم صفري" جديد في 2025-2026.

جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد التي كانت تُمني النفس، بأن يكون الموسم الحالي بمثابة "صك الغفران"، بعد خيبات العام الرياضي الماضي 2024-2025؛ استيقظت على واقع أكثر مرارة، بمستويات ونتائج صادمة للغاية.

وبدأت المرارة المدريدية؛ بخسارة لقبي كأس العالم للأندية والسوبر المحلي، ومن ثم توديع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ولم يتبق للميرينجي سوى بطولة وحيدة فقط، وهي الدوري الإسباني؛ إلا أن وضع الفريق فيها معقدًا للغاية، حيث يبتعد بـ9 نقاط كاملة عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر".

فارق الـ9 نقاط مع تبقي 7 جولات فقط من النهاية، يجعل من فرص تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 2025-2026 "صعبة"؛ ما لم تحدث انتفاضية كبيرة للفريق، مقابل انهيار سريع لبرشلونة.

وإذا افترضنا أن فرص ريال مدريد انتهت في التتويج باللقب، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه ستظل هُناك بعض التحديات المُهمة للفريق الملكي في الدوري الإسباني، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..