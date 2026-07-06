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زهيرة عادل

كريستيانو رونالدو اختار خصمه في "الرقصة الأخيرة" ونسي أن يخوض المعركة .. البرود بالملعب والاشتباكات في المدرجات أمام إسبانيا!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
البرتغال ضد إسبانيا
البرتغال
إسبانيا
كأس العالم
ايميريك لابورت
باو كوبارسي

كيف كانت ليلة رونالدو أمام لا روخا؟

أحيانًا تكون كرة القدم قاسية، لكن الأكيد أنها لن تمنح من لم يعط لها ما تستحق.. وهذا تمامًا ما حدث للبرتغالي كريستيانو رونالدو الليلة أمام إسبانيا!

البحارة بقيادة الدون ودعوا كأس العالم 2026 يوم الإثنين، بالهزيمة أمام لا روخا بهدف نظيف، ضمن دور الـ16، على استاد دالاس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

الوداع كان قاسيًا بهدف في الدقيقة 1+90 بفضل ميكيل ميرينو، بينما كان لاعبو البرتغال يهيئون أنفسهم للجوء للأشواط الإضافية.

وللحديث بشكل خاص عن كريستيانو رونالدو وليلته أمام إسبانيا، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • الرقصة الأخيرة .. بسخرية جديدة!

    كل شيء يتغير إلا "دموع" كريستيانو رونالدو في نهاية كل مونديال، ففي كأس العالم قطر 2022، لقطة الختام بعد الوداع على يد المنتخب المغربي من دور ربع النهائي كانت بـ"الدموع"، وهي اللقطة التي استخدمها منافسو الدون للسخرية منه، والليلة منحهم بنفسه لقطة جديدة..

    صاروخ ماديرا بكى الليلة أمام الجماهير البرتغالية قبل مغادرة الملعب، ليس فقط لوداع الحدث العالمي، إنما كونه المونديال الأخير له في الملاعب، وهو الكأس الذي استعصى عليه طوال مسيرته.

    لكن السخرية هذه المرة لن تكون من دموع الدون، بل من اللقطة التي اختار أن يدخل بها ملعب دالاس قبل مواجهة رفاق النجم الشاب لامين يامال، حيث اقتدى بالمغني الكندي دريك..

    واضعًا يديه على عينيه، وكأنه يقول لمنتقديه وخصومه "أين أنتم؟" .. هكذا وصل الدون لملعب دالاس، لكن انقلب السحر على الساحر، وبعد ساعتين خصومه يقولون "أين أنت يا رونالدو من كأس العالم؟"!



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  • اختار خصمه .. لكنه قرر الاستسلام لـ"شماعة" زملائه!

    "متحمس لمواجهة كريستيانو رونالدو" .. بهذا التصريح دخل باو كوبارسي؛ مدافع إسبانيا، مواجهة البرتغال، كونه لم يسبق أن واجه الدون من قبل.

    لكن صاروخ ماديرا قرر خوض المعركة بذكاء، فسنه لن يسعفه للعب على صاحب الـ19 عامًا، لذا فضل ترك هذه المهمة لزميله جواو فيليكس، بينما لعب على المدافع الآخر إيمريك لابورت (32 عامًا)، مراهنًا على عمر الأخير وكذلك معرفته السابقة به كونهما تزاملا معًا في النصر السعودي.

    لكن رونالدو اختار خصمه بذكاء ونسي أن يخوض المعركة!

    لرونالدو لقطتان فقط قام بهما بالضغط الحقيقي على لاعبي إسبانيا؛ الأولى كانت مع كوبارسي وهي الوحيدة بين الثنائي، تحديدًا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وقتما أرسل جواو فيليكس رأسية قريبة من مرمى لا روخا، استقبلها الدون بتسديدة خلفية رغم مراقبة صاحب الـ19 عامًا، لكنها كانت ضعيفة في متناول الحارس أوناي سيمون.



    أما لقطة الضغط الثانية على الدفاع الإسباني فكانت في الدقيقة 90 وقتما زاحم لابورت على حدود منطقة الجزاء وكاد أن يوقعه في الخطأ، لولا تدخل الحارس سيمون في التوقيت المناسب وإمساكه بالكرة.

    الحال وصل بصاروخ ماديرا أنه حتى لو يعد يركض للحاق بالكرة إن لم تصل إلى مكان تمركزه أو بالقرب منه، فسمح للكرة أن تمر من أمام المرمى في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وكأنه يعاقب زملاءه في وقت يبحثون به عن إدراك التعادل!

    وهذا ينقلنا للعيب الذي مللنا من ذكره "عدم تمرير لاعبي البرتغال الكرة لصاحب الـ41"..

    بين شوطي المباراة، تحدث النجم الإنجليزي واين روني مهاجمًا برونو فيرنانديش على عدم تمرير الكرة لرونالدو في إحدى فرص الشوط الأول، رغم أنه كان في مكان مناسب للتسديد في الشباك مباشرةً، الأمر ذاته تكرر من بيدرو نيتو في الشوط الثاني، وعلى هذه الكرة دارت المباراة .. لاعبون يبحثون عن حلول بعيدًا عن رونالدو للوصول للمرمى الإسباني دون فائدة، وقائد ربما تأثر نفسيًا بذلك فألقى بأسلحته أرضًا رافضًا المحاولة إن لم تكن الفرصة سهلة أمامه.


  • برود داخل الملعب .. واشتباكات في المدرجات

    صديقي نحن لم ننس أن نخبرك بفرص كريستيانو رونالدو خلال مواجهة إسبانيا، هو بالفعل لم يظهر، ربما فقط ما فات ذكره في السطور السابقة بخلاف التسديدة التي غالط بها كوبارسي، تسديدتين أخرتين في الدقيقتين 12 و59، لكن كلتاهما في يد الحارس أوناي سيمون!



    وفي وقت سيطر به البرود على صاحب الـ41 عامًا داخل المستطيل الأخضر، كانت الأجواء مشتعلة أكثر في المدرجات في حضور عاشقه "سبيد"..

    سبيد اشتبك لفظيًا مع أحد الجماهير الإسبانية في المدرجات الذي رفع لافتة كتب عليها "بينالدو"، في إشارة إلى اعتماد كريستيانو على الضربات الجزائية في السنوات الأخيرة لتسجيل أهدافه.



    والمفارقة الساخرة أن الدون بالفعل لم يهز الشباك الليلة في ظل عدم حصول البحارة على أي جزائية، رغم أنه طالب بواحدة في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.


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  • أرقام قياسية سلبية

    البداية لم تكن مسكًا، والختام كذلك لن يكون مسكًا في سطورنا هذه .. هذا هو حال الرقصة الأخيرة لكريستيانو رونالدو في كأس العالم!

    بعد الخسارة أمام إسبانيا، دخل الدون قائمة أكثر اللاعبين تعرضًا للهزيمة في تاريخ الحدث العالمي بواقع ثماني هزائم، ويشاركه في العدد نفسه كل من: الأسترالي ماتيو ليكي، الكوريين الجنوبيين سون هيونج مين وهونج ميونج بو، والمكسيكي أنطونيو كارباخال.

    هناك إحصائية أخرى تثبت مدى أنانية رونالدو، إذ دخل قائمة اللاعبين الأكثر تسديدًا في نسخة واحدة بالحدث العالمي دون صناعة أي فرصة لزملائه..

    صاروخ ماديرا سدد 18 تسديدة تقريبًا في مونديال 2026 دون صناعة أي هدف، ليكون الأكثر على الإطلاق بعد المكسيكي ألبرتو جارسيا آسب (15 تسديدة – 1998)، البولندي يرزي جورجون (13 تسديدة – 1974)، الجنوب أفريقي كاتليجو مفيلا (13 تسديدة – 2010)، والروسي دينيس تشيريشيف (13 تسديدة – 2018).

    الجدير بالذكر أن رصيد رونالدو التهديفي في كأس العالم 2026 توقف عند ثلاثة أهداف فقط؛ اثنين في شباك أوزبكستان وهدف وحيد "ضربة جزاء" أمام كرواتيا!


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