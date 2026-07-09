"مفاوض كريستيانو رونالدو وأسطورة الهلال".. المرشحون لخلافة ياسر المسحل في رئاسة اتحاد الكرة السعودي

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك خلفًا لياسر المسحل الذي أعلن استقالته، بشكلٍ رسمي.

البكيري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى 4 أسماء مرشحة لرئاسة اتحاد الكرة؛ على النحو التالي:

* عبدالله حماد.

* سعد اللذيذ.

* بدر الرزيزاء.

* حاتم خيمي.

اللذيذ تحديدًا، تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، عندما تولى منصب نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة سابقًا، مع إدارته ملف التعاقدات الخاصة بـ"لجنة الاستقطابات السعودية" وقتها؛ حيث قيل إنه يُجامل أندية بعينها، على حساب أخرى.

أما حماد وهو الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، فقد أثار الجدل بـ"كواليس" صفقة انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر؛ عندما كشف عن أن صاروخ ماديرا تواصل معه، للتأكُد من رغبة المملكة في التعاقده معه.

وأشار حماد إلى أنه تواصل بعدها مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي؛ الذي طلب منه معرفة هل رونالدو جاد في القدوم أم لا، لتبدأ مفاوضات صفقة القرن بعدها.