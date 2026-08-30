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محمود خالد

سنة بين القمة والقاع: رونالدو نجا من "صراع" الهلال مرتين .. صفقة بنزيما أشعلت غضبه وكسب الرهان في النهاية!

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيما
النصر
الهلال
الاتحاد

بنزيما يستعد لإعلان اعتزاله..

أكاد أجزم بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يتنفس الصعداء حاليًا، إذا ما كان يطالع التقارير الواردة بشأن أزمة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الهلال، والأحاديث بشأن نيته في الاعتزال.

في وقتٍ ما، كنا نقول إن بنزيما ربح الرهان أمام رونالدو في تجربة الاحتراف في السعودية، ولكن حقًا "من يضحك أخيرًا، يضحك كثيرًا"، ولو كان كريستيانو يعلم الغيب، فعلى الأرجح أنه لم يكن ليتخذ قرار الإضراب عن المباريات في منتصف الموسم الماضي.

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  • بين القمة والقاع .. عام واحد يغير الأحوال بين رونالدو وبنزيما

    في صيف 2025، كان كريم بنزيما يحتفل بصنع التاريخ في السعودية، بعدما قاد الاتحاد لثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الوقت الذي كان الجدل فيه دائرًا بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر، واتجاهه لتجربة جديدة، قبل أن يقطع القائد البرتغالي أي خيوط للتكهنات، ويوقّع عقدًا جديدًا في قلعة العالمي حتى 2027.

    وفي صيف 2026، كريستيانو رونالدو هو المتربع على عرش دوري روشن، ورغم أن بنزيما خرج بكأس الملك مع الهلال، ولكن الحديث الحالي بأن الزعيم يرغب في إنهاء عقد الفرنسي "بالتراضي".

    رونالدو ألمح بإمكانية اتخاذ قرار الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، والجديد ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن كريم بنزيما يتجه أيضًا نحو الاعتزال النهائي، بعد التوصل لاتفاق مع الهلال على إنهاء عقده بالتراضي بعد 6 شهور، وكذلك رفضه الرحيل إلى الشباب، وهذا ما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، بقوله إن الخيار أمام بنزيما، إما الاعتزال هو اللعب لنادٍ سعودي آخر، دون أي نية للعودة إلى أوروبا.

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  • الاعتزال واحد .. والفارق شاسع

    وإذا ما قلنا إن نهاية مسيرة رونالدو وبنزيما في الملاعب، باتت قريبة للغاية، فإن كلمة النهاية، تجعل الفارق شاسعًا بين تجربة رفيقي ريال مدريد، في المملكة.

    على مستوى الألقاب، بنزيما يتفوق "حاليًا" على رونالدو، بعدما توج كريم بثلاثة ألقاب (دوري و2 كأس)، مقابل بطولتين لكريستيانو (دوري والبطولة العربية).

    ولكن، إذا ما شاهدنا كلمة النهاية، فإن تحقق اعتزال بنزيما بعد رحيله عن الهلال، فإنه الاتجاه هو حصوله على بقية مستحقاته بموجب عقده المباشر مع الزعيم، والذي يقارب 20.8 مليون دولار، إلا أنه كان يرتبط بعقد آخر مع برنامج الاستقطاب، التابع لرابطة دوري المحترفين، بقيمة 23 مليون دولار سنويًا، ويمتد حتى عام 2030، بنحو 330.6 مليون ريال، وبحسب ما أكدته "الشرق الأوسط"، فإن انتهاء عقده مع الهلال لا يعني بالضرورة انتهاء هذا الارتباط.

    كلا الطرفين سيستفيد ماديًا من عامه الأخير، بحسب التقارير الحالية، إلا أن رونالدو لا يزال يملك فرصة الاعتزال وهو في القمة، عن بنزيما الذي يحاول الهلال إيجاد الصيغة المناسبة للاستغناء عنه.

  • رونالدو ينجو من صراع الهلال

    وكان الرئيس الهلالي السابق، فهد بن نافل، قد اعترف بأن ناديه كان يتفاوض مع كريستيانو رونالدو، إبان تواجده في مانشستر يونايتد، قبل أن يقرر الأسطورة البرتغالية الرحيل إلى النصر، في الوقت الذي كان الهلال يعاني فيه من قرار إيقاف القيد، بسبب قضية محمد كنو.

    وبين الحين والآخر، كانت التقارير تشير إلى محاولات من رونالدو لعرض نفسه على الهلال، حيث كان يحضّر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، كما خرج من موسم تاريخي مع جورج جيسوس، بإحراز ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، وتسجيل رقم قياسي في عدد الانتصارات بموسوعة جينيس، قبل أن يخرج النفي النصراوي.

    وفي الفترة الشتوية الماضية، ارتبط غياب رونالدو عن ثلاث مباريات للنصر، بغضبه الشديد إزاء عدم تدعيم الفريق بالصفقات، في الوقت الذي كان نشاط الهلال في الميركاتو على نطاق واسع، وتكلّل بالتعاقد مع كريم بنزيما.

    والآن، ربما على رونالدو أن يتأكد بأن القدر أنقذه من تجربة الهلال، ليس انتقاصًا من الزعيم، ولكن بسبب صراع الازدواجية التي يعد إيجابيًا وسلبيًا في ذات الوقت..

    * الهلال يقاتل لإثبات بأن "النادي أكبر من الأسماء"، ولعلّها كانت الصدمة الحضارية التي فوجئ بها كريم بنزيما، بعدما وجد أن امتيازات شارة القيادة والسيطرة على غرفة خلع الملابس، التي كان يجدها في الاتحاد، غير موجودة داخل قلعة الزعيم، الذي منح الشارة إلى سالم الدوسري.

    * الهلال لا يحسن التعامل مع النجوم الكبار، والدليل كان واضحًا، ما بين نيمار جونيور وكريم بنزيما، هكذا جاء اتهام يوسف خميس، نجم النصر السابق، للزعيم، وشاهدناه في أرض الميدان، وهذا ما يثبت صراع الأزرق بين تقدير الكبار وإثبات بأنه لا صوت يعلو على النادي.


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  • على رونالدو أن يشكر القدر مرتين

    كلمة أخيرة في هذا السياق، ربما على كريستيانو رونالدو، أن يشكر القدر مرتين؛ الأولى على عدم انتقاله للهلال، والثانية على غضبه إزاء رحيل بنزيما إلى قلعة الزعيم في الفترة الشتوية.

    رونالدو، وإن تأخر تتويجه بلقب دوري روشن، حتى موسم 2025-2026، إلا أن النصر لا يزال يسير معه على الطريق الصحيح، ويبدو منافسًا شرسًا على الألقاب، بينما يستعد كريم بنزيما لحزم حقائبه للرحيل عن الهلال، وربما للاعتزال النهائي.

    كل المعطيات تقول إن تجربة رونالدو في الهلال لم تكن لتصبح ناجحة على الإطلاق، وإن كانت تظهر متلألئة في خارجها بالعديد من الألقاب والمشاركة في مونديال الأندية، حيث كان كريستيانو سيجد عملاقًا لن يصبر كثيرًا على تعثراته، وربما يجد نفسه ذات ليلة، مطالبًا بالرحيل إلى نادٍ آخر.

    وأعود للقول إن ما ذكرته ليس انتقاصًا من قدر الهلال، أو من منافسيه، وإنما تقول المعطيات إن بيئة الزعيم قد لا تناسب اللاعبين "فئة أ"، الذين يظنون أنهم سيتولون دفة القيادة لمشروع النادي.