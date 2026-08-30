سنة بين القمة والقاع: رونالدو نجا من "صراع" الهلال مرتين .. صفقة بنزيما أشعلت غضبه وكسب الرهان في النهاية!

وكان الرئيس الهلالي السابق، فهد بن نافل، قد اعترف بأن ناديه كان يتفاوض مع كريستيانو رونالدو، إبان تواجده في مانشستر يونايتد، قبل أن يقرر الأسطورة البرتغالية الرحيل إلى النصر، في الوقت الذي كان الهلال يعاني فيه من قرار إيقاف القيد، بسبب قضية محمد كنو.

وبين الحين والآخر، كانت التقارير تشير إلى محاولات من رونالدو لعرض نفسه على الهلال، حيث كان يحضّر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، كما خرج من موسم تاريخي مع جورج جيسوس، بإحراز ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، وتسجيل رقم قياسي في عدد الانتصارات بموسوعة جينيس، قبل أن يخرج النفي النصراوي.

وفي الفترة الشتوية الماضية، ارتبط غياب رونالدو عن ثلاث مباريات للنصر، بغضبه الشديد إزاء عدم تدعيم الفريق بالصفقات، في الوقت الذي كان نشاط الهلال في الميركاتو على نطاق واسع، وتكلّل بالتعاقد مع كريم بنزيما.

والآن، ربما على رونالدو أن يتأكد بأن القدر أنقذه من تجربة الهلال، ليس انتقاصًا من الزعيم، ولكن بسبب صراع الازدواجية التي يعد إيجابيًا وسلبيًا في ذات الوقت..

* الهلال يقاتل لإثبات بأن "النادي أكبر من الأسماء"، ولعلّها كانت الصدمة الحضارية التي فوجئ بها كريم بنزيما، بعدما وجد أن امتيازات شارة القيادة والسيطرة على غرفة خلع الملابس، التي كان يجدها في الاتحاد، غير موجودة داخل قلعة الزعيم، الذي منح الشارة إلى سالم الدوسري.

* الهلال لا يحسن التعامل مع النجوم الكبار، والدليل كان واضحًا، ما بين نيمار جونيور وكريم بنزيما، هكذا جاء اتهام يوسف خميس، نجم النصر السابق، للزعيم، وشاهدناه في أرض الميدان، وهذا ما يثبت صراع الأزرق بين تقدير الكبار وإثبات بأنه لا صوت يعلو على النادي.



