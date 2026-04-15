Goal.com
مباشر
Rafael Leao Joao Felix GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

وجهان لعملة واحدة: من خلافة كريستيانو رونالدو إلى انخفاض البريق.. الهلال قد يعيد "تجربة النصر" مع رافاييل لياو

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
برشلونة
ميلان
رافائيل لياو
جواو فيليكس
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي

صفقة يعمل عليها الهلال من الآن.. ولكن!

لم يعد دوري روشن السعودي للمحترفين، مجرد وجهة للنجوم العالميين في ختام مسيرتهم؛ بل تحوّل إلى "مصحة كروية" مؤخرًا، تُعيد توهج اللاعبين اللذين ضلوا طريقهم.

واليوم.. تتوجه الأنظار إلى "ميلانو" الإيطالية؛ حيث يُراقب عملاق الرياض الهلال بحذر، وضع النجم البرتغالي رافاييل لياو.

الهلال وضع لياو البالغ من العمر 26 سنة، على رأس أولوياته؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ورغم أن لياو يرفض الانتقال إلى منطقة الخليج، في هذه الفترة من مسيرته الكروية؛ إلا أن هُناك "تجربة" قد تشجعه على اتخاذ القرار، وهو مواطنه جواو فيليكس.

فيليكس انضم إلى عملاق الرياض الآخر النصر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، العوامل المشتركة بين لياو وفيليكس؛ وذلك في ظل ارتباط الأول بالزعيم الهلالي، وانتقال الثاني إلى النصر بالفعل..

  • Leao MilanGetty Images

    فيليكس ولياو.. من خلافة كريستيانو رونالدو لانخفاض البريق

    الثنائي البرتغالي جواو فيليكس ورافاييل لياو، لفتا الأنظار بمستوياتيهما الرائعة، في بداية مسيرتيهما مع عالم الساحرة المستديرة.

    مستويات فيليكس ولياو الرائعة في بداية مسيرتيهما؛ جعلت البعض يطلق عليهما لقب "خليفة كريستيانو رونالدو"، في إشارة إلى الأسطورة البرتغالية الذي يلعب في صفوف عملاق الرياض النصر حاليًا.

    إلا أن مسيرة هذا الثنائي البرتغالي، تعرضت لهزة كبيرة فيما بعد؛ وذلك على النحو التالي:

    * فيليكس: لم يتأقلم مع أسلوب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني "الدفاعي"؛ ليتنقل منه إلى العملاق الكتالوني برشلونة وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، وصولًا إلى النصر.

    * لياو: يواجه انتقادات من فترة إلى أخرى مع نادي ميلان؛ وذلك بسبب تذبذب مستواه المُستمر، وارتباط ذلك بحالته "المزاجية".

    أي أن هذا الثنائي البرتغالي، يمتلك من الموهبة الكثير؛ إلا أنهما لا يلعبان بنفس المستوى الرائع دائمًا، ما جعل بريقهما ينخفض مع مرور الوقت.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LAS PALMASAFP

    علاقة جواو فيليكس ورافاييل لياو بنادي برشلونة!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الثنائي البرتغالي جواو فيليكس ورافاييل لياو، حصلا على إعجاب كبير من العملاق الكتالوني برشلونة؛ للتعاقد معهما بشكلٍ رسمي.

    وبالفعل.. تعاقد برشلونة مع فيليكس، على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ وذلك في موسم 2023-2024.

    لكن.. العملاق الكتالوني تراجع بعد ذلك، عن فكرة ضم فيليكس "نهائيًا"، لبعض الأسباب المهمة؛ على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب "كسول" لا يقدّم الأدوار التكتيكية المطلوبة منه.

    * ثانيًا: لاعب "مزاجي"؛ سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس.

    نفس الحديث انطبق على لياو؛ الذي وضعه برشلونة ضمن خطط الميركاتو في آخر صيفين، لضمه من العملاق الإيطالي ميلان.

    وفي كل مرة.. كان برشلونة يتراجع عن محاولة التعاقد مع لياو؛ حيث أن صفقته تُكلِف مبلغًا ضخمًا للغاية، لا يتناسب مع لاعب غير ثابت في المستوى ولا يؤدي عمليات الضغط بشكلٍ كبير.

  • Joao Felix Al Nassr FansGetty Image/ Goal AR

    جواو فيليكس.. إعادة اكتشاف النفس مع النصر

    الآن.. لنُركز على النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ الذي أعاد اكتشاف نفسه بقوة، بعد الانضمام إلى عملاق الرياض النصر في صيف 2025.

    فيليكس كان في وضع صعب للغاية، قبل الانضمام إلى النصر؛ حيث تراجعت مسيرته بشكلٍ واضح، بسبب "فشله" مع الأندية الكبيرة.

    وكان فيليكس يتألق في بداية مسيرته مع الأندية الكبيرة؛ ثم يتراجع مستواه بغرابة شديدة، وهو الأمر الذي جعل البعض يُشكك في نجوميته.

    هُنا.. اتخذ اللاعب قرارًا جريئًا، بمغادرة الملاعب الأوروبية والذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ وتحديدًا إلى فريق يتواجد فيه ثنائي يستطيع مساعدته، وهما: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ومواطنه المدير الفني المخضرم جورج جيسوس".

    وبالفعل.. يقدّم فيليكس مستوى ثابت رائع، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    بل أن هذا النجم البرتغالي حمل الفريق النصراوي على كتفيه، في الفترات التي غاب فيها رونالدو؛ ليثبت أنه صفقة الموسم، بلا أدنى شك.

    * أرقام جواو فيليكس مع النصر:

    - مباريات: 38.

    - دقائق: 3.015.

    - مساهمات تهديفية: 37.

    - أهداف مسجلة: 22.

    - تمريرات حاسمة: 15.

    وبسبب هذا التألق.. عاد الحديث عن اهتمام أندية أوروبية، بكسب خدمات جواو فيليكس، في الفترة القادمة.

  • Grafica Leao Milan HD 16 9Calciomercato

    رافاييل لياو.. تكرار تجربة النصر وجواو فيليكس

    وبالانتقال إلى النجم البرتغالي رافاييل لياو، جناح العملاق الإيطالي ميلان؛ نستطيع القول إنه لا يُعاني من نفس "مأساة" مواطنه جواو فيليكس، عندما انتقل إلى عملاق الرياض النصر.

    أي أن لياو لم تتراجع مسيرته، بنفس طريقة فيليكس؛ ولكنه يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 أيضًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإصابات التي أثرت على مستواه.

    * ثانيًا: تغيير مركزه في بعض مباريات الموسم.

    * ثالثًا: خلافه مع جماهير ميلان وإطلاق الصافرات ضده.

    وانضمت هذه المشاكل، إلى الأزمة الحقيقة التي يُعاني منها اللاعب، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وهي "المزاجية" في الأداء.

    وبالتالي.. قد يكون الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال؛ هو إعادة اكتشاف للنفس بالنسبة للياو، على طريقة فيليكس.

    كما أن الهلال سيستفيد كثيرًا، إذا نجح في الحصول على "أفضل نسخة" من لياو، على طريقة النصر وفيليكس؛ لأنه سيقدّم الإضافة الفورية من "أهداف، تمريرات حاسمة وحلول مهارية".

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة إلى مدى سيواصل الهلال محاولة التعاقد مع لياو، وموقف اللاعب الرسمي من الصفقة.

