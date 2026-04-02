رغم قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الكبيرة داخل دوري روشن السعودي، باعتراف حتى منافسي العالمي إلا أن مطالب معاقبته تخرج بين الحين والآخر مع اختلاف المواقف والأسباب، وهذه المرة "صفقات الهلال" السبب.
"يتمادى ويتجاوز داخل الملعب وخارجه" .. تشكيك في تدخل كريستيانو رونالدو لمنع نجم عالمي عن الانضمام إلى الهلال ومطالب بمعاقبته
ما القصة؟
خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، ظهر البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ جناح الهلال، في أحد اللقاءات التليفزيونية، كاشفًا دور رونالدو في منع انضمامه للنصر، ومن ثم محاولته في مرة أخرى خطفه من الزعيم.
مالكوم أوضح أن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للنصر، حاول ضمه في صيف 2023 وقتما كان مدربًا للهلال، لكنه لم يقم بالرد عليه، في ظل تلقيه عرض آخر من النصر في الوقت ذاته.
المفاجأة كانت قوله: "لكن رونالدو تدخل ومنع انتقالي للنصر، لذا ذهبت للهلال في النهاية. رونالدو فضّل التعاقد مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لأنه كان يعرفه جيدًا، لذا استجاب به المسؤولون، فكلمته مسموعة".
أما عن المفاجأة الأكبر كانت في عام 2024، حيث أوضح البرازيلي أن صاروخ ماديرا عرض عليه الانتقال للنصر عقب انتهاء إحدى مباريات العالمي ضد الهلال آنذاك، وهو ما قابله مالكوم بالرفض، لارتباطه بعقد مع القلعة الزرقاء.
- Getty Images Sport
تشكيك في إبطال رونالدو صفقة عالمية على الهلال
هذه التصريحات، فتحت باب التشكيك في تحركات كريستيانو رونالدو بأسواق الانتقالات، حتى شكك الصحفي الرياضي سلطان الحارثي بأنه حتى تدخل لإقناع مواطنه برونو فيرنانديش؛ نجم مانشستر يونايتد، بعدم قبول عرض الهلال في صيف 2025.
في تلك الفترة، قدم الزعيم عرضًا مغريًا لفيرنانديش، الذي كان قريبًا من الموافقة عليه بالفعل، لكنه قرر التراجع في اللحظات الأخيرة، بعد استشارة كريستيانو رونالدو وزوجته.
عن تلك الواقعة، كتب الصحفي سلطان الحارثي، عبر صحيفة "الجزيرة": "تصريح مالكوم فتح آفاقاً كثيرة للأسئلة، هل هذه هي الحادثة الأولى التي يتداخل فيها كريستيانو لنقل لاعب مرتبط بعقد رسمي؟ وهل كان له تأثير في ابن جلدته المدرب جورجي جيسوس؟ وهل كان كريستيانو خلف رفض اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز الذي أكد أنه استشار كريستيانو؛ ومن ثم أعلن رفضه لعرض الهلال؟".
مطالب بمعاقبة رونالدو
سلطان الحارثي لم يتوقف عند فتح باب التشكيك في دور رونالدو تجاه منع برونو فيرنانديش من الانضمام للهلال، بل طالب المسؤولين بضرورة معاقبته على مجمل تصرفاته سواء داخل الملعب أو خارجه.
وأضاف في مقالته عبر صحيفة "الجزيرة": "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعاقب كل ناد أو مسؤول أو وكيل لاعب أو لاعب يفاوض لاعباً آخر مرتبطاً بعقد رسمي، فلماذا تجرأ كريستيانو، وقام بمفاوضة مالكوم؟! هذه كارثة، كانت تستوجب تدخل المسؤولين وقتها، ومعاقبة البرتغالي «العجوز»، الذي أصبح يفعل ما يحلو له، دون أن يجد من يحاسبه على أعماله".
وتابع: "كريستيانو في مفاوضة مالكوم لم يحترم الهلال، ولم يحترم الأنظمة، ولم يحترم لجنة الاحتراف، ولم يحترم اتحاد الكرة السعودي، فمن أوصله لهذه المرحلة التي تجاوز فيها جميع الخطوط؟".
الحارثي اختتم: "كريستيانو تجاوز كثيراً داخل المستطيل الأخضر ولم يُعاقب، واليوم اتضح للجميع، أن عدم معاقبته على أخطائه، جعله يتمادى ويتجاوز حتى خارج الملعب، فهل نستوعب من الدروس التي تتكرر أم يبقى اتحاد الكرة صامتاً على تجاوزات لا يمكن الصمت حيالها؟".
- Getty Images Sport
مسيرة كريستيانو رونالدو في السعودية
صاروخ ماديرا كان قد فاجأ الجميع بقرار انتقاله من الدوري الإنجليزي إلى نظيره السعودي في شتاء 2023، بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده، على إثر خلافاته مع الإدارة وداخل غرف خلع الملابس.
من حينها، شارك صاحب الـ41 عامًا في 131 مباراة مع العالمي، بمختلف البطولات، سجل خلالها 115 هدفًا وصنع 23 آخرين.
لكن لم ينجح الدون في قيادة النصر للتتويج بأي بطولة سواء البطولة العربية للأندية، التي اعتمدتها لجنة توثيق تاريخ الكرة السعودية مؤخرًا كبطولة رسمية.
ولا يزال عقد كريستيانو رونالدو ممتدًا مع النصر حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027.