الثوب الخادع للحقيقة: إحصائية صادمة لكريستيانو رونالدو .. هل تؤثر على رحلته في كأس العالم؟

الرحلة لن تكون سهلة، فمثلما هناك من يعشق كريستيانو رونالدو حد الجنون، ويحلم برؤيته يحقق المعجزة، ويرفع كأس العالم في أرض الولايات المتحدة، هناك أيضًا من يتصيد له الأخطاء، ويقلل من مساهماته داخل أرض الملعب.

رونالدو، الأسطورة البرتغالية، الذي ينقصه فقط كأس العالم، حتى يختتم دولاب إنجازاته، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والأرقام القياسية، إلا أنه أيضًا، يحارب في جبهة أخرى، أمام العمر، بعد تخطي حاجز الـ41 عامًا، ما يؤكد أن مونديال 2026 الذي ينطلق خلال بضعة أيام، سيشهد الرقصة الأخيرة للدون، بل وقد يعلق حذاءه الدولي أيضًا.

إحصائية ربما تكون "محرجة" للدون، تقدم لمتصيدي أخطائه فرصة على طبق من فضة، لإثبات قلة فعاليته في أرض الميدان، وهو النجم البرتغالي الذي غزا الملاعب، وبات قريبًا من تحقيق الإنجاز التاريخي ببلوغ الألف هدف في مسيرته.