"تكتل كريستيانو رونالدو يواجه منافسة شرسة".. كواليس معركة شراء النصر

الخلاصة من كل ما سبق أن عملاق الرياض النصر، أصبح من أكثر الأندية جذبًا للمستثمرين؛ حيث تتنافس 3 تكتلات مختلفة للاستحواذ عليه - حسب صحيفة "الشرق الأوسط" -، على النحو التالي:
* التكتل الأول: تقدم بطلب رسمي للاستحواذ على النصر؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو الشخصية التي تقوده.
* التكتل الثاني: يقوده رجل الأعمال محمد الخريجي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ حيث أبدى رغبة قوية في الاستحواذ على النصر.
* التكتل الثالث: يقوده مرشح نصراوي سابق بدعم من عائلة معروفة؛ حيث يدرس الأمر ويضع خطة الاستحواذ على النادي.
أي أننا سنكون أمام منافسة شرسة للغاية، من أجل الاستحواذ على النصر؛ بعكس عملاق الرياض الآخر الهلال، الذي كان الطريق ممهدًا للأمير الوليد بن طلال دون عوائق.