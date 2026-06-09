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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"تكتل كريستيانو رونالدو يواجه منافسة شرسة".. كواليس معركة شراء النصر

النصر
كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي

أسرار مثيرة من داخل البيت النصراوي..

اشتد الصراع في الساعات القليلة الماضية، لـ"شراء" عملاق الرياض النصر؛ ضمن خطة خصخصة الأندية السعودية الكبيرة، التي بدأت بزعيم آسيا الهلال.

الأمير الوليد بن طلال قام بـ"شراء" 70% من أسهم الهلال، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بينما يمتلك صندوق الاستثمارات السعودي، نسبة الـ30% الأخرى.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تكتل استثماري بقيادة الخريجي وكريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، عن تنافس 3 تكتلات استثمارية كبيرة؛ لـ"شراء" 70% من أسهم عملاق الرياض النصر، خلال الفترة القادمة.

    على رأس هذه التكتلات؛ صندوق استثماري تديره شركة مالية معروفة في سوق الأسهم السعودية - لم تذكر الصحيفة اسمها -، حيث أبدى اهتمامه بالاستحواذ على 70% من حصة النصر رسميًا.

    وأوضحت الصحيفة أن هذا التكتل، يضم عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين؛ يتقدمهم محمد الخريجي، مالك نادي ألميريا الإسباني.

    وأشارت إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ يُعدّ أحد الشركاء في هذا التكتل الاستثماري، الذي أبدى اهتمامه بالاستحواذ على نادي النصر.

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  • Al Nassr Fans Ibrahim AlmuhaidebSocial gfx/ Goal Arabia

    دعوة "تكتل الخريجي ورونالدو" لإبراهيم المهيدب

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن التكتل الاستثماري - سالف الذكر -، الذي يقوده رجل الأعمال محمد الخريجي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ اختار إبراهيم المهيدب، لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

    ليس هذا فقط؛ الصحيفة أعلنت دعوة المهيدب للدخول في هذا التكتل الاستثماري، حال النجاح في شراء 70% من أسهم النصر رسميًا.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    شخصية نصراوية بارزة تنافس كريستيانو رونالدو

    وعلى جانب آخر.. أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، أن تكتل آخر بقيادة شخصية بارزة، سبق له الترشح لرئاسة مجلس إدارة النصر قبل عامين؛ يدرس شراء 70% من أسهم النادي، بشكلٍ رسمي.

    وشددت الصحيفة على أن هذا التكتل، يحظى بدعم عائلة نصراوية معروفة - لم يتم ذكر اسمها -؛ يتقدمها الوالد الذي يُعدّ من الشخصيات ذات الحضور التاريخي والتأثير الواسع، داخل أروقة هذا الكيان الرياضي الكبير.

    ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التكتل؛ يدرس حاليًا إنشاء صندوق استثماري مستقل، ليكون له حظوظًا كبيرة في الاستحواذ على قلعة العالمي.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    الخلاصة.. 3 تكتلات تشعل معركة شراء النصر

    الخلاصة من كل ما سبق أن عملاق الرياض النصر، أصبح من أكثر الأندية جذبًا للمستثمرين؛ حيث تتنافس 3 تكتلات مختلفة للاستحواذ عليه - حسب صحيفة "الشرق الأوسط" -، على النحو التالي:

    * التكتل الأول: تقدم بطلب رسمي للاستحواذ على النصر؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو الشخصية التي تقوده.

    * التكتل الثاني: يقوده رجل الأعمال محمد الخريجي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ حيث أبدى رغبة قوية في الاستحواذ على النصر.

    * التكتل الثالث: يقوده مرشح نصراوي سابق بدعم من عائلة معروفة؛ حيث يدرس الأمر ويضع خطة الاستحواذ على النادي.

    أي أننا سنكون أمام منافسة شرسة للغاية، من أجل الاستحواذ على النصر؛ بعكس عملاق الرياض الآخر الهلال، الذي كان الطريق ممهدًا للأمير الوليد بن طلال دون عوائق.