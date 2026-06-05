"عاصفة" تنتظره مع ابنه الموسم القادم .. مفاجأة مدوية بمستقبل رونالدو والنصر يعرض عليه "3 أدوار"!

الإعلامي المعروف قال عبر حسابه عبر منصة "إكس"، إن رونالدو لن يرحل عن النصر عند نهاية عقده الحالي، بل سيستمر وبعدة أدوار مع النادي السعودي.

وقال في تغريدته:"كما وصلني، كريستيانو رونالدو مستمر مع النصر حتى 2029، كلاعب وإداري ومالك، وسيكمل مشروع التسويق والترويج للكرة السعودية عالميًا حتى 2034".

وأضاف:"سيكون سفيرًا لكأس العالم في السعودية 2034، وفي حالة فوزه مع البرتغال بالمونديال المقبل، قد تتغير بعض التفاصيل".



