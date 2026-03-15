قيمته لا تزيد عن 6 آلاف يورو .. سلاح رونالدو السري للتعافي من الإصابة!
سلطت "ماركا" الأضواء على كيفية تعافي كريستيانو رونالدو من الإصابة التي لحقت به في لقاء النصر ضد الفيحاء قبل أيام، والتي غيبته عن آخر مباريات الفريق والانتصار بخماسية نظيفة ضد الخليج لحساب دوري روشن.
وذكر التقرير أن الجهاز قيمته ٥٤٠٠ دولار فقط ولكن يساهم بشكل فعال في التعافي من الإجهاد العضلي، والقضاء على الإصابة بالشد في العضلات، ما يسرع عملية التعافي العضلي.
وبحسب التقارير، فمدة غياب رونالدو قد تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، وينتظر أن يعود إلى صفوف النصر عقب التوقف الدولي القادم بنهاية شهر مارس الجاري.
انتصر النصر مساء السبت على مضيفه الخليج بنتيجة كبيرة قوامها ٥ أهداف مقابل لا شيء، ليواصل انفراده بجدول ترتيب دوري روشن بفارق ٣ نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال المنتصر بدوره على الفتح بهدف نظيف بنفس الليلة.
النصر حقق فوزًا كاسحًا على الخليج بنتيجة (5-0)، عن طريق عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، جواو فيليكس "هدفين"، أنجيلو جابرييل، في الدقائق 30 و54 و73 و79 و90+1.
ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق "3" نقاط عن الهلال الذي صعد للوصافة عقب تعثر الأهلي ضد القادسية بالخسارة ٣-٢ مساء الجمعة.
وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، اجتماعًا مع قادة الفريق الأول لكرة القدم عبر "زووم"، خلال الساعات القليلة الماضية.
الموقع أوضح أن رونالدو، طلب من قادة النصر الكبار، التركيز داخل أرضية الملعب فقط، والابتعاد عن أي أمور خارجية قد تؤثر على استقرار الفريق؛ وذلك لتحقيق الفوز في المباريات القادمة، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشدد الأسطورة البرتغالية على زملائه، بضرورة خوض المباريات القادمة في مسابقة الدوري؛ على أنها نهائيات كؤوس، ولا بديل فيها عن الفوز.
كما دار حديث مطول بين كريستيانو رونالدو والبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث قام المدرب بالاطمئنان على حالة لاعبه، وتطور إصابته في أوتار الركبة.
يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 115 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 131 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 121 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".
