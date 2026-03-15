قيمته لا تزيد عن 6 آلاف يورو .. سلاح رونالدو السري للتعافي من الإصابة!

سلطت "ماركا" الأضواء على كيفية تعافي كريستيانو رونالدو من الإصابة التي لحقت به في لقاء النصر ضد الفيحاء قبل أيام، والتي غيبته عن آخر مباريات الفريق والانتصار بخماسية نظيفة ضد الخليج لحساب دوري روشن.

وذكر التقرير أن الجهاز قيمته ٥٤٠٠ دولار فقط ولكن يساهم بشكل فعال في التعافي من الإجهاد العضلي، والقضاء على الإصابة بالشد في العضلات، ما يسرع عملية التعافي العضلي.

وبحسب التقارير، فمدة غياب رونالدو قد تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، وينتظر أن يعود إلى صفوف النصر عقب التوقف الدولي القادم بنهاية شهر مارس الجاري.