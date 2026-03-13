Goal.com
مباشر
Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

كريستيانو رونالدو يفاجئ نجوم النصر.. اجتماع مع "القادة" ومطالبتهم بهذا الأمر!

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟!..

قام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بـ"مبادرة مهمة" خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، غادر المملكة العربية السعودية مُتجهًا إلى إسبانيا، في الأيام القليلة الماضية؛ للعلاج من إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها مؤخرًا.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اجتماع "زووم" بين كريستيانو رونالدو وقادة النصر

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، اجتماعًا مع قادة الفريق الأول لكرة القدم عبر "زووم"، خلال الساعات القليلة الماضية.

    الموقع أوضح أن رونالدو، طلب من قادة النصر الكبار، التركيز داخل أرضية الملعب فقط، والابتعاد عن أي أمور خارجية قد تؤثر على استقرار الفريق؛ وذلك لتحقيق الفوز في المباريات القادمة، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وشدد الأسطورة البرتغالية على زملائه، بضرورة خوض المباريات القادمة في مسابقة الدوري؛ على أنها نهائيات كؤوس، ولا بديل فيها عن الفوز.

    كما دار حديث مطول بين كريستيانو رونالدو والبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث قام المدرب بالاطمئنان على حالة لاعبه، وتطور إصابته في أوتار الركبة.

  • مكافآت خاصة من أعضاء الشرف لنجوم النصر

    وعلى جانب آخر.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة،رصد عدد من أعضاء شرف نادي النصر، مكافآت ضخمة للغاية؛ لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

    وأشار الموقع إلى أن هذه المكافآت خارج لائحة الفريق؛ حيث الهدف منها هو تحفيز نجوم النصر، من أجل الفوز في جميع المباريات القادمة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 64 نقطة من 25 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن الأهلي "الوصيف"، و3 نقاط عن عملاق الرياض الهلال "الثالث".

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 112 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 128 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 118 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 64 نقطة من 25 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
النصر crest
النصر
النصر
0