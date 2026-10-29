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أحمد فرهود

متعة "البولجا" مجانية ولا تحتاج إلى دفع مال.. الـ"B.O.A.T" عندما خسر ليونيل ميسي صراع الحشد الجماهيري وكسب احترام نفسه!

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صراع "ميسي - رونالدو" سيظل إلى الأبد..

"كريستيانو رونالدو حسم صراع الأعظم في التاريخ".. "لا، الدون اشترى الأصوات بالأموال"؛ هكذا اشتعل الصراع بعد تتويج الأسطورة البرتغالية بتصويت الـ"B.O.A.T"، لأفضل فائز بـ"الكرة الذهبية" عبر التاريخ.

هذه المبادرة الجديدة؛ أطلقتها مجلة "فرانس فوتبول" العام الحالي، وذلك على هامش حفل جوائز "الكرة الذهبية" 2026.

واختار الجمهور نسخة "رونالدو 2008"، كأفضل فائز بجائزة "الكرة الذهبية" عبر التاريخ؛ متفوقًا على أداء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في عام 2012.

وخسارة ميسي تصويت الـ"B.O.A.T"، تقودنا إلى أشياء في غاية الأهمية؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

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    ليونيل ميسي.. عندما حقق "الإعجاز الكروي" في 2012!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى عام 2012 "الإعجازي" للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ والذي تُوّج بسببه بجائزة "الكرة الذهبية" الرابعة في تاريخه وقتها، بشكل رسمي.

    ميسي في عام 2012، لم يحقق أي لقب رسمي كبير على المستوى الجماعي، حيث اكتفى ببطولة كأس ملك إسبانيا مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ ولكنه كان لاعبًا فضائيًا - كما يُطلق عليه - فرديًا، على النحو التالي:

    * أهداف إجمالية: 91.

    * أهداف مع منتخب الأرجنتين: 12.

    * أهداف مع برشلونة: 79.

    - سجل 59 هدفًا في الدوري الإسباني.

    - سجل 13 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

    - سجل 5 أهداف في كأس ملك إسبانيا.

    - سجل هدفين في كأس السوبر الإسباني.

    وكسر "البولجا" بأهدافه الـ91 في 2012، الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم الأسطورة الألمانية جيرد مولر، كأفضل هداف في سنة ميلادية واحدة، برصيد 85 هدفًا.

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    كريستيانو رونالدو.. عام الـ"B.O.A.T" في 2008!

    ما استعرضناه في السطور الماضية عزيزي القارئ، ورغم أنه قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للتتويج بـ"الكرة الذهبية"؛ إلا أنه لم يشفع له لحصد صدارة تصويت الـ"B.O.A.T"، أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    وكما ذكرنا.. تصدّر رونالدو تصويت الـ"B.O.A.T" لأفضل فائز بـ"الكرة الذهبية" عبر التاريخ، عن نسخته في عام 2008؛ والتي حقق فيها الآتي:

    * جماعيًا: التتويج بثنائية الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    * فرديًا: تسجيل 42 هدفًا مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات؛ مع حصوله على جائزة "الحذاء الذهبي"، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

    ورغم ذلك.. فشل رونالدو في التتويج بأي لقب مع منتخب البرتغال في 2008؛ حيث ودّع "البحارة" بطولة كأس أمم أوروبا وقتها، من دور ربع النهائي.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27 goal celebrationGetty

    هكذا تفوق كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي!

    الآن.. لنصل إلى النقطة الأهم عزيزي القارئ؛ وهي: كيفية تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في صراع الـ(B.O.A.T)!.

    مبدئيًا، نستطيع الرد على هذا السؤال بالقول: إن التصويت كان مدفوعًا من الجماهير؛ بحيث يكون الصوت الواحد مقابل "1 يورو"، ويحق لأي شخص أن يدلي بصوته أكثر من مرة، بدفع المبلغ نفسه عن كل مشاركة.

    لذا، شهدنا ادعاءات بأن رونالدو دفع أموالًا تصل إلى 10 ملايين يورو؛ مقابل حشد الأصوات والفوز بتصويت الـ"B.O.A.T"، ضد ميسي بالذات.

    * إذًا.. هل هذه الادعاءات حقيقية؟!

    لا عزيزي القارئ، ليس هذا ما نقصده أبدًا، ولا توجد أي إثباتات على دفع الأسطورة البرتغالية هذا المبلغ؛ لكن هناك تحليل منطقي آخر يمكن الاعتماد عليه، وهو:

    * أولًا: رونالدو بمثابة وكالة إعلامية متنقلة.

    * ثانيًا: رونالدو ربما يكون صاحب أكبر شعبية جماهيرية بين لاعبي كرة القدم.

    * ثالثًا: اشتياق عشاق رونالدو إلى نسخة عام 2008 التاريخية.

    * رابعًا: الإنجازات الجماعية لرونالدو في 2008، بالمقارنة مع ميسي في 2012.

    ويجب التأكيد على أن جماهير رونالدو أثبتت في كثير من المناسبات، أنها تستطيع الحشد للتصويت لمعشوقها؛ عكس محبي ميسي الذين يكتفون بالمتعة الكروية المجانية، التي يقدمها "البولجا" فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وما يسهل من هذا الأمر؛ أن رونالدو يظهر أكثر تفاعلًا مع عشاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه يتمتع بـ"كاريزما" جاذبة للإعلام والشركات الدعائية، وحتى الشباب.

    أما رياضيًا.. فمع مرور الوقت، فقد الأسطورة البرتغالية ما يمكن تسميته بـ"مهارات الشوارع"، رغم احتفاظه بحاسته التهديفية الكبيرة؛ وهو الأمر الذي يجعل عشاقه يشتاقون إلى نسخة عام 2008 تحديدًا، التي جمع فيها بين متعة المشاهدة وهز شباك الخصوم.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    الخلاصة.. ليونيل ميسي خسر جائزة وكسب احترام نفسه!

    أخيرًا.. نستطيع القول إن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خسر صراع الـ"B.O.A.T"، أمام النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو؛ ولكنه سيحتفظ بأمرين مهمين من وجهة نظرنا، وهما:

    * أولًا: الابتعاد عن جدل الجوائز المدفوعة.

    * ثانيًا: عام 2012 سيظل مخلدًا في تاريخ كرة القدم.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ فنحن نقصد أن ميسي لن يتعرض لنفس التشكيك الذي يواجهه رونالدو، بشأن شراء بعض الجوائز وغيرها.

    وحتى لو كانت ادعاءات شراء رونالدو للأصوات غير حقيقية، ولا توجد إثباتات لها؛ إلا أن ميسي ابتعد عن كل ذلك الجدل، مكتفيًا بأسطورته التي كتبها فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فبغض النظر عن حصوله على جائزة أم لا؛ ستظل الأرقام التي حققها "البولجا" في 2012 إعجازية، وصعبة على أي لاعب مهما كان اسمه.

    نعم عزيزي القارئ، رغم زيادة عدد البطولات والمباريات وضغط الروزنامة حاليًا؛ إلا أن وصول أي لاعب إلى 91 هدفًا في عام ميلادي واحد فقط، يبقى أمرًا أشبه بالمستحيل.

    وبالتالي.. فإن ميسي خسر تصويت الـ"B.O.A.T" بالفعل؛ ولكنه كسب احترامه لنفسه ولتاريخه الأسطوري الذي لن ينساه أحد، بعيدًا عن أي جدل.

    ففي النهاية؛ جائزة الـ"B.O.A.T" هي نتيجة تصويت جماهيري شارك فيه أشخاص دفعوا الأموال، وليست بالضرورة اعترافًا حقيقيًا بما حققه لاعب ما فوق أرضية المستطيل الأخضر.