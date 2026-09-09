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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
زهيرة عادل

كريستيانو رونالدو أمام أبها .. بطل لقطة تحكيمية كوميدية وبدأ رحلة التخلص من وصف "عبء" فتحول إلى "مسخ"!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر ضد أبها
النصر
أبها
دوري روشن السعودي

الدون هز شباك أبها ولكن!

بعد مباراة عصيبة، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر للفوز أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.


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ثنائية العالمي سجلها صاروخ ماديرا وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 22 و58، قبل أن يقلص نبيل فقير الفارق بهدف أبهاوي وحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

لكن ذكر اسم الدون في قائمة الهدافين، لا يعني أن الحديث عنه سيكون إيجابيًا بشكل كامل، فدعونا نطلعكم على ليلة كريستيانو رونالدو الفردية أمام أبها، في السطور التالية..


  • خطى ثابتة في التهديف

    عاد الدون لهز شباك الخصوم الليلة أمام أبها، بعدما صام في الجولة الخامسة أمام الاتحاد.

    في الأساس، أصبحت عادة رونالدو في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي التسجيل في مباراة ثم الصوم في التي تليها، فقد هز شباك الرياض والتعاون وأبها في الجولات 2 و4 و6، فيما صام أمام الاتفاق والاتحاد في الجولتين 3 و5 .. ملاحظة ربما تبدو غير مهمة بعض الشيء، لكنها تُحسب للاعب في عمر الـ41.

    ولأن رونالدو أحيانًا يشعرك أن العمر بالفعل مجرد رقم، فقد أحرز هدفه في شباك أبها بفضل ارتقاء يصعب على من هم في عمر أصغر من عمره، قبل أن يسدد رأسية في الشباك بشكل أكثر من رائع.



    لكن رغم يؤخذ عليه التسديد العشوائي المتكرر، الذي يهدر الفرص على زملائه، فقد سدد ثماني مرات على مدار الـ90 دقيقة، لم تكن سوى أربع منها فقط على المرمى، في وقت كان بإمكانه التمرير لضمان عدم ضياع الكرة سريعًا، خاصةً في ظل تألق الحارس دونوفان ليون.


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  • imago-sport-1082719673.jpgAnadolu Agency

    رحلة رونالدو من عبء إلى مسخ

    على مدار ثلاث سنوات ونصف تقريبًا في دوري روشن السعودي، مؤكد أن وصف "عبء" قد وصل لمسامع كريستيانو رونالدو، خاصةً وأن الوصف نفسه يرافقه مع المنتخب البرتغالي في الفترة الأخيرة.

    ويبدو أن من كثرة تردد هذا اللفظ على مسامعه، أراد أن يثبت ما هو عكسه، لكن لسوء حظه أن أداءه لم يسعفه فتحول لـ"مسخ"!

    الحديث هنا عن محاولة رونالدو التخلص من الانتقادات التي تطاله على إثر عدم مشاركته في بناء اللعب في النصر وإصراره على الوقوف على حدود منطقة جزاء الخصم في انتظار وصول الكرة له ومن ثم محاولة تسجيل هدف.

    كريستيانو لم يكن أمام أبها على هذا الحال، إنما كان مصرًا على الخروج كثيرًا خارج منطقة الجزاء والعودة لمنتصف الملعب للمشاركة في بناء اللعب ومحاولة صناعة الفرص لزملائه، لكن النهاية لم تكن في صالحه في غالبية المرات، حيث تُقطع الكرة منه أو يخطئ في التمرير.

    تلك الطريقة وضعت رونالدو في حرج أكبر أمام الجماهير، خاصةً وأنه تسبب في أكثر من هجمة مرتدة على مرمى حارس النصر بينتو من وراء قطع الكرات منه.

    وما بين رغبته في التخلص من وصف "عبء" والتأكيد على إعلاء مصلحة الفريق فوق حلم الألف هدف، وبين السعي وراء حلمه الشخصي .. ما على الدون سوى القبول بالأمر الواقع ومراعاة أحكام عمره التي تفرض عليه ضرورة عدم خوض 90 دقيقة كاملة.


  • "المسخ" وصل للتحكيم!

    الختام مع لقطة "كوميدية" بعض الشيء لكريستيانو رونالدو..

    في شوط المباراة الأول من مواجهة أبها، كاد رونالدو أن يصل للشباك من تسديدة جانبية، لولا نجاح الحارس ليون في التصدي له.

    الكوميدي في الهجمة أن البرتغالي رفع يده بعدها مطالبًا الحكم شكري الحنفوش باحتساب ضربة جزاء لصالح النصر، في وقت اصطدمت الكرة به بالحارس في الأساس.

    المعلق فارس عوض سخر من رونالدو أثناء تعليقه عبر قناة "ثمانية" قائلًا: "كيف؟ تريد لمسة يد على الحارس؟!".



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  • وماذا عن حلم الألف هدف؟

    أخيرًا – عزيزي القارئ – إن كنت تسأل عن حلم الألف هدف، فقد وصل صاروخ ماديرا بعد هدفه أمام أبها الليلة إلى الهدف رقم 979 في مسيرته الكروية، ويتبقى له فقط 21 على تحقيق حلمه الشخصي.


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